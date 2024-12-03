Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 7 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc

- Giới thiệu tổng quan về cty, kho hàng, giấy tờ pháp lý nơi làm việc

- Hỗ trợ trao đổi thông tin lợi ích, giá trị của sản phẩm tới khách hàng.

- Giải đáp các câu hỏi của khách hàng, cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Thực hiện các hoạt động chăm sóc sau bán hàng như xử lý khiếu nại, ghi nhận phản hồi từ khách hàng.

- sắp xếp, kiểm tra đơn hàng trước khi bàn giao cho khách

Yêu Cầu Công Việc

- Thời Gian : làm việc giờ hành chính

- Sáng 8h - 17h

(trưa nghỉ 2h- Chủ nhật Off- hỗ trợ xoay ca )

- ca sáng: 8h - 11h30

- ca chiều: 13h30 - 17h

- Độ Tuổi : NỮ 22 — 55 tuổi

NAM 22 _ 40 tuổi vui vẻ (ko cần bằng cấp, ko cần kinh nghiệm)

+ nơi làm việc : Thanh Khê, Hải Châu,Cẩm Lệ ...

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu Nhập : 8 triệu + thưởng

- được làm việc trong môi trường mát mẻ, trong lành,lịch sự, có nhiều ưu đãi,có sự phát triển, sự thăng tiến,

- được đào tạo, hướng dẫn trước khi làm

- hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Chợ Siêu Thị Đà Nẵng

