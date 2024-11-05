Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty Cổ phần Nhà máy Wembley Medical, Lô I - 10 - 7, Khu Công nghệ Cao, Đường D7, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 16 Triệu

Báo cáo trực tiếp cho Phó Giám đốc phụ trách Marketing. Vị trí này chịu trách nhiệm phát triển chiến lược thương mại và lãnh đạo các hoạt động tiếp thị của phòng Marketing, từ đó thúc đẩy việc đạt được các mục tiêu kinh doanh. Đồng thời, vị trí này sẽ cung cấp sự lãnh đạo và định hướng cho đội ngũ nhân viên tiếp thị trong việc thiết kế và thực hiện chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, định vị sản phẩm, phát triển thị trường và các sáng kiến truyền thông tiếp thị.

Trách nhiệm bao gồm:

Xác định các cơ hội và thách thức tương lai, lồng ghép những ý tưởng đó vào chiến lược thương mại dài hạn và chuyển hóa chúng thành các kế hoạch hành động chiến thuật, mang lại kết quả có thể dự đoán được.

Lên kế hoạch và nội dung cho các kênh online và các hoạt động offline, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết, ngân sách và KPI cho các hoạt động tiếp thị. Dẫn dắt, giám sát và tiến hành các chiến dịch đó theo kế hoạch:

Các kênh online: Facebook, Linkedin, Youtube,...

E-commerce: Shopee, Lazada,...

Các hoạt động offline: Hội thảo, họp báo, triển lãm,...

Các hình thức quảng cáo: Google Ads, báo giấy, báo điện tử, banner, billboards,...

Phụ trách lên ý tưởng và các nội dung liên quan đến Tiếp thị Sản phẩm: Bao bì, brochure, catalogue,...

Chịu trách nhiệm về tính đồng nhất và chuyên nghiệp (về hình ảnh và nội dung) theo branding thương hiệu trong các chương trình và chiến dịch.

Đo lường hiệu quả kinh doanh so với kỳ vọng, báo cáo kết quả và điều chỉnh chiến lược để tối ưu hóa cơ hội kinh doanh.

Am hiểu các động lực thị trường ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh; xác định và dự đoán các bước đi cạnh tranh chiến lược và định vị thị trường. Điều này bao gồm việc xác định đối thủ cạnh tranh, đánh giá chiến lược và định vị của họ, đồng thời đề ra các chiến lược đối phó.

Chỉ đạo và hỗ trợ việc thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu nghiên cứu thị trường để dự báo thị trường ngắn hạn và dài hạn, phục vụ cho các quyết định kinh doanh quan trọng.

Thu hút, giữ chân và lãnh đạo một đội ngũ nhân viên hiệu suất cao và có tinh thần làm việc tập thể, bao gồm việc thiết lập mục tiêu và chiến thuật hàng năm của phòng, đồng thời trao quyền cho họ để thực hiện các ưu tiên và mục tiêu chiến lược của Wembley Medical.

Phối hợp làm việc chặt chẽ và hỗ trợ với các phòng ban có liên quan như R&D, Sales,...

Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Từ 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Marketing/ Báo chí Truyền thông/ Kinh tế/ Quản trị Kinh doanh.

Kinh nghiệm trên 4 năm ở vị trí quản lý cấp cao trong lĩnh vực Marketing.

Giao tiếp và viết tiếng Anh tốt (IELTS 5.5 hoặc tương đương).

Khả năng xây dựng và quản lý đội ngũ tiếp thị hiệu quả, tạo động lực làm việc nhóm.

Có am hiểu và kinh nghiệm về lĩnh vực Y tế là một lợi thế.

Có tầm nhìn chiến lược, xác định cơ hội và thách thức, xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn và kế hoạch hành động cụ thể.

Khả năng thích ứng nhanh, làm việc hiệu quả dưới áp lực và giải quyết vấn đề.

Tinh thần cầu tiến, chủ động, không ngại khó khăn.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00), Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00), làm cách tuần.

Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Wembley Medical Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: NET từ 16,000,000 VND, dựa theo kinh nghiệm và năng lực.

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Nghỉ Lễ Tết theo quy định.

Ăn trưa tại Công ty.

Team building và nghỉ dưỡng mỗi năm.

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Công việc lâu dài và có cơ hội học tập, lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhà Máy Wembley Medical

