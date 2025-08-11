Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS
- Hồ Chí Minh: 338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, xử lý yêu cầu mua hàng (PR) từ các phòng ban
Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp theo quy trình
Lập kế hoạch mua hàng, đàm phán và phát hành đơn đặt hàng (PO)
Theo dõi tiến độ giao hàng và phối hợp với giao vận, tài chính
Kiểm tra, lưu trữ và cập nhật hồ sơ mua hàng theo chuẩn ISO
Theo dõi, báo cáo các chỉ số mua hàng (Chi phí, thời gian, NCC)
Tham gia đánh giá định kỳ nhà cung cấp và đề xuất cải tiến
Tuân thủ quy trình an toàn, pháp luật và yêu cầu về hóa chất/nguyên liệu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tiếng Anh xuất sắc (Tương đương TOEIC 600 hoặc IELTS 5.5)
Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, đàm phán và thương lượng, lập kế hoạch và tổ chức
Trung thực, cẩn trọng trong công việc.
Trách nhiệm, tự giác, kỷ luật, cầu tiến, sáng tạo.
Kỹ năng xử lý data, sử dụng tốt phần mềm Microsoft Office
Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS Thì Được Hưởng Những Gì
- 12 ngày phép hàng năm, nghỉ các ngày lễ trong năm
- Khám sức khỏe, Teambuilding, Happy Hour,…
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Môi trường làm việc giao tiếp quốc tế, chuyên nghiệp, bình đẳng và tôn trọng, có hệ thống đánh giá và công nhận thành quả rõ ràng
- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nâng cao chuyên môn trong và ngoài Công ty
- Các khóa học Gitiho, Elsa để nâng cao việc học chủ động, trau dồi kĩ năng chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
