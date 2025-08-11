Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 338 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tiếp nhận, xử lý yêu cầu mua hàng (PR) từ các phòng ban

Tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp theo quy trình

Lập kế hoạch mua hàng, đàm phán và phát hành đơn đặt hàng (PO)

Theo dõi tiến độ giao hàng và phối hợp với giao vận, tài chính

Kiểm tra, lưu trữ và cập nhật hồ sơ mua hàng theo chuẩn ISO

Theo dõi, báo cáo các chỉ số mua hàng (Chi phí, thời gian, NCC)

Tham gia đánh giá định kỳ nhà cung cấp và đề xuất cải tiến

Tuân thủ quy trình an toàn, pháp luật và yêu cầu về hóa chất/nguyên liệu

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp: Kinh doanh quốc tế/Ngoại thương/Kinh tế đối ngoại

01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tiếng Anh xuất sắc (Tương đương TOEIC 600 hoặc IELTS 5.5)

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, đàm phán và thương lượng, lập kế hoạch và tổ chức

Trung thực, cẩn trọng trong công việc.

Trách nhiệm, tự giác, kỷ luật, cầu tiến, sáng tạo.

Kỹ năng xử lý data, sử dụng tốt phần mềm Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng các ngày Lễ Tết, Sinh nhật, Hiệu quả kinh doanh,…

- 12 ngày phép hàng năm, nghỉ các ngày lễ trong năm

- Khám sức khỏe, Teambuilding, Happy Hour,…

- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp. Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Môi trường làm việc giao tiếp quốc tế, chuyên nghiệp, bình đẳng và tôn trọng, có hệ thống đánh giá và công nhận thành quả rõ ràng

- Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng, nâng cao chuyên môn trong và ngoài Công ty

- Các khóa học Gitiho, Elsa để nâng cao việc học chủ động, trau dồi kĩ năng chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SMART INGREDIENTS

