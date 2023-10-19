Giới thiệu Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP

Tập đoàn Y tế AMV (AMV GROUP) tiền thân là Công ty Cổ phần Dược phẩm Đức Minh (ALMEDIC JSC) thành lập ngày 27/07/2001, với tầm nhìn trở thành Tập đoàn hàng đầu về Y tế tư nhân. Mang tới thông điệp “An toàn cho cuộc sống của bạn”, AMV Group hiện nay tập trung trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển thương mại, hợp tác quốc tế và đầu tư theo 5 ngành hàng chính là:

- Vắc xin

- Sinh phẩm chẩn đoán

- Dược phẩm

- Thực phẩm chức năng

- Dịch vụ y tế.

Sau hơn 19 năm hoạt động, AMV Group đã liên tục phát triển và mở rộng hệ thống sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu và đầu tư với 07 công ty thành viên, 20 chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước. Các dự án về các phòng tiêm chủng (SAFPO, POTEC), phòng khám đa khoa (GENTICAL), trung tâm xét nghiệm (FASTEX-Labo), các điểm chăm sóc sức khỏe (POC), các nhà thuốc (Pharmaket) đã và đang được triển khai, phát triển rộng rãi.

AMV Group, với đội ngũ hơn 500 nhân viên có mặt ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và các nước bạn, chúng tôi tin rằng một phần quan trọng trong sự phát triển của Tập đoàn chính là thành quả của nhịp độ làm việc tích cực và kết nối đồng bộ của các Đơn vị/khối, phòng ban.