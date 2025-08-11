Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty du lịch Saigontimes Travel
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/08/2025
Công ty du lịch Saigontimes Travel

Brand Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Brand Marketing Tại Công ty du lịch Saigontimes Travel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 240 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Brand Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản trị thương hiệu

  • Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể, định vị thương hiệu trên thị trường.
  • Phát triển và triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing nhằm tăng độ nhận diện và giá trị thương hiệu.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển các thị trường du lịch mới
  • Đề xuất các đổi mới, sáng kiến mới, ý tưởng mới trong việc quảng bá sản phẩm và định vị thương hiệu.
  • Theo dõi hiệu quả chiến dịch marketing, phân tích dữ liệu để tối ưu chiến lược.
  • Phối hợp với đội ngũ Content, Digital Marketing, Sales để đảm bảo sự nhất quán trong truyền thông thương hiệu.
  • Quản lý hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông, bao gồm website, mạng xã hội, quảng cáo và sự kiện.
  • Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và xu hướng tiêu dùng để đưa ra chiến lược phù hợp.
  • Giám sát việc tuân thủ guideline thương hiệu trong toàn bộ tổ chức.
  • Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình khuyến mãi.
  • Báo cáo kết quả marketing định kỳ, đề xuất giải pháp tối ưu.

Các công việc khác khi có yêu cầu của TBP

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Sáng tạo, tư duy chiến lược và nhạy bén với thị trường.
  • Biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc
  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vai trò xây dựng & triển khai các hoạt động thương hiệu (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm mảng du lịch).
  • Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, quản lý chiến dịch marketing lớn.
  • Kỹ năng phân tích thị trường, xu hướng người tiêu dùng và báo cáo số liệu.
  • Có kiến thức về Digital Marketing, Social Media, PR và các kênh truyền thông thương hiệu.
  • Kỹ năng quản lý dự án, làm việc nhóm và điều phối với nhiều bộ phận.

Tại Công ty du lịch Saigontimes Travel Thì Được Hưởng Những Gì

  • Xét tăng lương định kỳ hàng năm
  • Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
  • Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
  • Được đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn thường xuyên
  • Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Teambuilding, du lịch hàng năm, các hoạt động gắn kết nội bộ
  • Tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ngoại khóa để phát triển năng lực cá nhân
  • Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty du lịch Saigontimes Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty du lịch Saigontimes Travel

Công ty du lịch Saigontimes Travel

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 19 Huỳnh Đình Hai, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-brand-marketing-thu-nhap-thoa-thuan-tai-ho-chi-minh-job366038
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty du lịch Saigontimes Travel
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty du lịch Saigontimes Travel
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Tuyển Brand Marketing Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 25 Triệu
Tổng Công Ty Cổ Phần Bia-Rượu-Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco)
Hạn nộp: 22/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Hạn nộp: 09/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Tuyển Brand Marketing Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần thời trang Kowil Việt Nam
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH COMI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH COMI VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Phúc Giang
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 27 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỒ UỐNG VIETBLEND
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Brand Marketing Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Orion Food Vina Co,. Ltd - Head Office
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Renn Labs làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Renn Labs
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Parkway Dental
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 25 USD Navigos Search
2 - 25 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Phúc Giang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 27 Triệu Công Ty TNHH Phúc Giang
25 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 230 - 400 USD Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
230 - 400 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 USD Navigos Search
18 - 22 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing B.y.f.a.s Co.,ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1 USD B.y.f.a.s Co.,ltd
500 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH YEEE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH YEEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH YEEE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HDP VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty cổ phần Citics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Citics
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Navigos Search
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Masan Consumer Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Masan Consumer Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DƯỢC SĨ TIẾN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Thẩm Mỹ Quốc Tế Việt Hàn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 28 USD Navigos Search
25 - 28 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty du lịch Saigontimes Travel
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Brand Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Trí Việt Phát
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Brand Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ CAO SIBA Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm