Tuyển Brand Marketing Công ty du lịch Saigontimes Travel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 240 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh
Quản trị thương hiệu
- Xây dựng chiến lược thương hiệu tổng thể, định vị thương hiệu trên thị trường.
- Phát triển và triển khai các kế hoạch truyền thông, marketing nhằm tăng độ nhận diện và giá trị thương hiệu.
- Xây dựng kế hoạch phát triển các thị trường du lịch mới
- Đề xuất các đổi mới, sáng kiến mới, ý tưởng mới trong việc quảng bá sản phẩm và định vị thương hiệu.
- Theo dõi hiệu quả chiến dịch marketing, phân tích dữ liệu để tối ưu chiến lược.
- Phối hợp với đội ngũ Content, Digital Marketing, Sales để đảm bảo sự nhất quán trong truyền thông thương hiệu.
- Quản lý hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông, bao gồm website, mạng xã hội, quảng cáo và sự kiện.
- Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ và xu hướng tiêu dùng để đưa ra chiến lược phù hợp.
- Giám sát việc tuân thủ guideline thương hiệu trong toàn bộ tổ chức.
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện, hội thảo, chương trình khuyến mãi.
- Báo cáo kết quả marketing định kỳ, đề xuất giải pháp tối ưu.
Các công việc khác khi có yêu cầu của TBP
- Sáng tạo, tư duy chiến lược và nhạy bén với thị trường.
- Biết sử dụng các công cụ AI để hỗ trợ công việc
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Truyền thông hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vai trò xây dựng & triển khai các hoạt động thương hiệu (Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm mảng du lịch).
- Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, quản lý chiến dịch marketing lớn.
- Kỹ năng phân tích thị trường, xu hướng người tiêu dùng và báo cáo số liệu.
- Có kiến thức về Digital Marketing, Social Media, PR và các kênh truyền thông thương hiệu.
- Kỹ năng quản lý dự án, làm việc nhóm và điều phối với nhiều bộ phận.
Tại Công ty du lịch Saigontimes Travel Thì Được Hưởng Những Gì
- Xét tăng lương định kỳ hàng năm
- Thưởng Lễ, Tết, sinh nhật, lương tháng 13
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Được đào tạo, phát triển kỹ năng chuyên môn thường xuyên
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Teambuilding, du lịch hàng năm, các hoạt động gắn kết nội bộ
- Tham gia các khóa đào tạo nội bộ/ngoại khóa để phát triển năng lực cá nhân
- Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện
