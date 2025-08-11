Tuyển Thực tập sinh Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D20/530A, Trịnh Quang Nghị, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lắp đặt, bảo trì hệ thống máy móc, thiết bị của công ty.

Thực hiện cải tiến nâng cao hiệu quả thiết bị máy móc của công ty.

Tìm hiểu xử lý các vấn đề phát sinh của các thiết bị trong quá trình vận hành, xử lý kịp thời các sự cố phát sinh.

Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị của kho xưởng: máy lạnh, kho lạnh, máy trộn, tủ đông,... và các thiết bị công ty kinh doanh.

Hỗ trợ bàn giao máy, thiết bị của công ty khi bàn giao cho khách hàng.

Các công việc theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Cơ điện lạnh, Điện lạnh, Nhiệt lạnh, trung cấp nhiệt lạnh,... hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có hiểu biết sơ lược các loại máy sử dụng động cơ lạnh như: máy làm kem, sô cô la, tủ cấp đông… là lợi thế.

Có kiến thức chuyên môn về điện, am hiểu về cơ điện, máy móc, thiết bị lạnh.

Siêng năng, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Có sức khoẻ tốt, nhanh nhẹn trong công việc.

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (8:00 - 17:00), thứ 7 làm việc cách tuần.

Tại Công ty CP TIM CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các lớp huấn luyện nâng cao kỹ năng chuyên môn từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Cơ hội được đào tạo kiến thức từ các chuyên gia trong và ngoài nước.

Tham gia các hoạt động team building, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng hàng năm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TIM CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin