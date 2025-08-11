Tuyển Kế toán công nợ Mac Marketing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 699 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 10 - 11 Triệu

- Quản lý công nợ khách hàng (80%)

Theo dõi và cập nhật tình trạng thanh toán của khách hàng định kỳ hàng tháng.

Gửi thông báo công nợ và liên hệ nhắc thanh toán với khách hàng (qua email, điện thoại).

Đối chiếu công nợ, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán hoặc hóa đơn.

Phối hợp với bộ phận Customer Service để đảm bảo dữ liệu công nợ chính xác và đầy đủ.

Lập báo cáo công nợ hàng tuần/tháng và đề xuất phương án xử lý công nợ quá hạn.

- Hỗ trợ hành chính – nhân sự ca đêm (20%)

Nhập liệu, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến nhân sự: hợp đồng, biểu mẫu, giấy tờ…

Hỗ trợ kiểm tra, cập nhật thông tin chấm công và ca làm việc của nhân viên ca đêm.

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hành chính đơn giản từ nhân viên trong ca.

Thực hiện các công việc hành chính nội bộ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.

Có 6 tháng kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm công nợ.

Cẩn thận, trung thực, có khả năng giao tiếp và theo dõi công việc tốt.

Thành thạo Excel và Google Sheets.

Có thể làm việc theo ca đêm từ 9:30 PM – 5:30 AM.

Tại Mac Marketing Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực.

Phụ cấp ăn và xăng.

Phụ cấp ca đêm đến 3.000.000 đồng

BHXH full lương

Bảo hiểm sức khỏe PVI

Nghỉ phép 2 ngày / 1 tháng

Thưởng KPI theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo và hỗ trợ phát triển chuyên môn.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, phối hợp cùng nhân sự Việt Nam và Hoa Kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mac Marketing

