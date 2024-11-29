Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - VPDD của Cathay

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Khai thác và chăm sóc khách hàng tiềm năng của cá nhân và công ty cung cấp

Phát triển, quản lý đội nhóm

Hoàn thành các công việc kinh doanh tư vấn bảo hiểm cơ bản: Bảo hiểm Nhân Thọ, bảo hiểm ô tô, Xe máy, Cháy nổ, Du lịch, Thai sản, Sức khoẻ,...

Phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Thăng tiến theo năng lực.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6, 8h30-11h30, chiều linh động

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 26 tuổi trở lên

Tốt nghiệp ĐẠI HỌC, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Yêu thích công việc bán hàng, quản lý kinh doanh

Không yêu cầu ngành học cụ thể, có khả năng xử lý công việc

Nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ dự án đào tạo vị trí quản lý tiềm năng đạt thu nhập từ 400 triệu/ 2 năm:

Thu nhập khởi điểm: từ 15 triệu trở lên bao gồm: Hỗ trợ tài chính 11.000.000₫ + hoa hồng + thưởng đào tạo (1 triệu) + thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ

Tổng thu nhập trên 20 triệu, theo năng lực

Được 13 tháng lương

Được cấp đồng phục,...

Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước

Được đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm | Kỹ năng mềm | các kiến thức Luật | Kiến thức sức khoẻ hoàn toàn KHÔNG mất học phí.

Có hỗ trợ tài chính cao, nhưng yêu cầu chỉ tiêu thấp (chỉ từ 9 triệu) và nhiều khoản thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

