Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- VPDD của Cathay

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 20 Triệu

Khai thác và chăm sóc khách hàng tiềm năng của cá nhân và công ty cung cấp
Phát triển, quản lý đội nhóm
Hoàn thành các công việc kinh doanh tư vấn bảo hiểm cơ bản: Bảo hiểm Nhân Thọ, bảo hiểm ô tô, Xe máy, Cháy nổ, Du lịch, Thai sản, Sức khoẻ,...
Phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Thăng tiến theo năng lực.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2-6, 8h30-11h30, chiều linh động

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 26 tuổi trở lên
26
Tốt nghiệp ĐẠI HỌC, ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
ĐẠI HỌC,
Yêu thích công việc bán hàng, quản lý kinh doanh
Không yêu cầu ngành học cụ thể, có khả năng xử lý công việc
Nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng chế độ dự án đào tạo vị trí quản lý tiềm năng đạt thu nhập từ 400 triệu/ 2 năm:
Thu nhập khởi điểm: từ 15 triệu trở lên bao gồm: Hỗ trợ tài chính 11.000.000₫ + hoa hồng + thưởng đào tạo (1 triệu) + thưởng vượt chỉ tiêu + các chế độ
Tổng thu nhập trên 20 triệu, theo năng lực
Được 13 tháng lương
Được cấp đồng phục,...
Nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước
Được đào tạo chuyên ngành Bảo hiểm | Kỹ năng mềm | các kiến thức Luật | Kiến thức sức khoẻ hoàn toàn KHÔNG mất học phí.
Có hỗ trợ tài chính cao, nhưng yêu cầu chỉ tiêu thấp (chỉ từ 9 triệu) và nhiều khoản thưởng hấp dẫn, cơ hội thăng tiến rõ ràng. Môi trường làm việc năng động, nhiệt tình, vui vẻ. Sếp luôn chia sẻ nhiều kinh nghiệm và tạo động lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1, TP. HCM

