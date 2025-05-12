Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Mediastep Software Vietnam
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
Hiểu rõ sản phẩm/thị trường liên quan đến doanh nghiệp B2B
Tìm kiếm KH và tạo mối quan kệ kinh doanh để hỗ trợ đối tác mở gian hàng kinh doanh trên nền tảng quốc tết TMĐT Alibaba và Sourcevietnam
Thực hiện demo, tư vấn
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm về B2B từ 6 tháng trở lên các ngành nghề
Tại Công ty Mediastep Software Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản 5tr - 10 Triệu + HH + thưởng (Chính sách hoa hồng lũy tiến hấp dẫn lên đến 40%). Thu nhập tháng bình quân từ 10 triệu - 30 triệu (không giới hạn mức trần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Mediastep Software Vietnam
