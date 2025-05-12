Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Mediastep Software Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thanh Khê ...và 1 địa điểm khác, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

Hiểu rõ sản phẩm/thị trường liên quan đến doanh nghiệp B2B

Tìm kiếm KH và tạo mối quan kệ kinh doanh để hỗ trợ đối tác mở gian hàng kinh doanh trên nền tảng quốc tết TMĐT Alibaba và Sourcevietnam

Thực hiện demo, tư vấn

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm về B2B từ 6 tháng trở lên các ngành nghề

Có tiếng Anh hoặc tiếng Trung là lợi thế tiếp cận tệp khách hàng

Năng động, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục.

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm cao trong công việc, chịu khó học hỏi, gắn bó lâu dài.

Có laptop cá nhân, phương tiện di chuyển

Tại Công ty Mediastep Software Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 5tr - 10 Triệu + HH + thưởng (Chính sách hoa hồng lũy tiến hấp dẫn lên đến 40%). Thu nhập tháng bình quân từ 10 triệu - 30 triệu (không giới hạn mức trần)

Được training về sản phẩm, kỹ năng tư vấn cùng lộ trình làm việc bài bản

Được hỗ trợ BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển rộng mở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Mediastep Software Vietnam

