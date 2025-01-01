Giới thiệu CALIFORNIA FITNESS & YOGA CENTERS

Fitness & Lifestyle Group (FLG) Việt Nam, chủ sở hữu của California Fitness & Yoga và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác, đã và đang nỗ lực thực hiện sứ mệnh mang đến sức khỏe, hạnh phúc và hy vọng cho mỗi khách hàng mà chúng tôi tương tác cả trực tiếp và trực tuyến. Ra đời từ năm 2007, California Fitness & Yoga trở thành công ty thể dục thể hình quốc tế đầu tiên và lớn nhất ra mắt tại Việt Nam. California Fitness & Yoga không chỉ đơn thuần giống như bao phòng tập thông thường khác. Đây là trung tâm của phong cách sống năng động, nhằm truyền cảm hứng, mang lại niềm vui sảng khoái cũng như nguồn sinh khí mới cho cộng đồng. Vào năm 2019, chúng tôi chính thức trở thành thành viên của tập đoàn FLG – một tập đoàn của Úc chuyên về Thể dục thể hình và sức khỏe lớn thứ 3 trên thế giới. Hiện nay tập đoàn FLG Việt Nam chúng tôi đã có 50 cơ sở với các thương hiệu thể hình bao gồm California Fitness & Yoga, California Centuryon, California Active, Hypoxi; cùng các thương hiệu khác trên khắp Việt Nam.