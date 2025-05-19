Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1814 Võ Văn kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm.

Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ khách hàng, hoàn tiền hoặc hủy sản phẩm

Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.

Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại Học ( Trên 18 tuổi). Ưu tiên: Nữ

Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự

Có thể đi làm ngay là lợi thế

Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năng xử lý vấn đề tốt

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy cảm hứng

- Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm

- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn

- Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.