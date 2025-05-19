Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 1814 Võ Văn kiệt, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Công ty.
Phân tích và làm rõ nguyên nhân dẫn đến những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.
Trả lời tin nhắn và tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm.
Xử lý các cuộc gọi, là cầu nối giữa khách hàng với các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ khách hàng, hoàn tiền hoặc hủy sản phẩm
Đại diện tặng quà tri ân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng vào các dịp đặc biệt như lễ, Tết, sinh nhật, v.v.
Làm việc trên nguyên tắc tôn trọng quy định, chính sách và văn hóa của doanh nghiệp mình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự
Có thể đi làm ngay là lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, kỹ năng xử lý vấn đề tốt
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng danh hiệu thi đua 1 lần/năm
- Thưởng cuối năm hấp dẫn theo kết quả làm việc và hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn
- Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt như: tổ chức sinh nhật, 8/3, 20/10, hiếu hỉ, đau ốm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI