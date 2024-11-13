Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

• Học tập và áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn được Công ty đào tạo.

• Khảo sát nhà trong nguồn hàng phủ khắp Hà Nội

• Đăng tin lên các Website nhà đất, group nhà đất

• Tìm kiếm khách hàng, khai thác các thông tin về khách hàng, tư vấn bán các sản phẩm phù hợp (được đào tạo, hỗ trợ từ Trưởng phòng kèm 1-1)

• Tư vấn, đàm phán giá cả, hỗ trợ các thủ tục sau mua nhà

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ từ 22 tuổi trở lên, có lí lịch rõ ràng, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Có đam mê, nhiệt huyết kiếm tiền

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được công ty đào tạo miễn phí 100%

CÓ LAPTOP VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

• Được truy cập vào nguồn hàng lên tới 10.000 căn nhà, được chọn phân khúc nhà phù hợp để bán.

• Cơ chế hoa hồng CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG lên đến 56%

• Thưởng nóng: tiền,vàng, xe máy Ab, SH, vé du lịch trong và ngoài nước

• Nhận tiền ngay sau khi khách đặt cọc, không nợ lương

• Đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, đảm bảo có nghề và vững nghề trong vòng 3-6 tháng

• Hỗ trợ ăn trưa, đá bóng 2 lần/tuần, liên hoan 6 tháng 1 lần, du lịch năm 2 lần.

• Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài. Kế hoạch thăng tiến và phát triển cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Bất Động Sản Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.