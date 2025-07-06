Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 75/25 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý toàn bộ dữ liệu trong sổ kế toán, bao gồm việc phân tích, ghi chép, phản ánh, thống kê các dữ liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo giá trị của doanh nghiệp.

Hạch toán kế toán các hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào trên phần mềm kế toán.

Kiểm soát các giao dịch hàng ngày. Lập phiếu thu, phiếu chi hàng ngày.

Kiểm soát hóa đơn, hàng hoá đầu vào, đầu ra, kiểm soát hàng tồn kho định kỳ hàng tháng.

Xuất hóa đơn bán hàng

Thực hiện quyết toán thuế, lập báo cáo thuế, BCTC định kỳ

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm đối với lĩnh vực phân phối sỉ/lẻ hàng tiêu dùng nhập khẩu

- Am hiểu về lĩnh vực thuế

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên tại vị trí công việc ứng tuyển

Tại công ty cổ phần XNK Daika Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, cạnh tranh

Thưởng hấp dẫn: thưởng tháng, năm, thưởng lễ Tết,

Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, phép năm, du lịch, teambuilding

Cơ hội thăng tiến

Làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần XNK Daika

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin