Tuyển Kế toán tổng hợp công ty cổ phần XNK Daika làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại công ty cổ phần XNK Daika
- Hà Nội: 75/25 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý toàn bộ dữ liệu trong sổ kế toán, bao gồm việc phân tích, ghi chép, phản ánh, thống kê các dữ liệu, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo giá trị của doanh nghiệp.
Hạch toán kế toán các hóa đơn, chứng từ đầu ra, đầu vào trên phần mềm kế toán.
Kiểm soát các giao dịch hàng ngày. Lập phiếu thu, phiếu chi hàng ngày.
Kiểm soát hóa đơn, hàng hoá đầu vào, đầu ra, kiểm soát hàng tồn kho định kỳ hàng tháng.
Xuất hóa đơn bán hàng
Thực hiện quyết toán thuế, lập báo cáo thuế, BCTC định kỳ
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Am hiểu về lĩnh vực thuế
- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên tại vị trí công việc ứng tuyển
Tại công ty cổ phần XNK Daika Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hấp dẫn: thưởng tháng, năm, thưởng lễ Tết,
Phúc lợi đầy đủ: bảo hiểm, phép năm, du lịch, teambuilding
Cơ hội thăng tiến
Làm việc cùng đội ngũ trẻ trung, năng động và sáng tạo
