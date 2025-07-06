Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà 15T2 Cạnh toà VTC online, 18 Tam Trinh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp cận thị trường, thu thập và phân tích thông tin thị trường, thông tin khách hàng.
- Tìm kiếm khách hàng, thị trường để quảng bá sản phẩm của công ty tới khách hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng.
- Quản lý hồ sơ và thực hiện kế hoạch chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Chăm sóc và duy trì quan hệ để khách hàng tái sử dụng sản phẩm.
- Chăm sóc các khách hàng truyền thống đang dùng dịch vụ của công ty
- Theo dõi đơn hàng và thu hồi công nợ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng.
- Có kinh nghiệm bán các sản phẩm dầu nhớt công nghiệp, ô tô là một lợi thế
- Bắt buộc có bằng lái ô tô B2 và có khả năng đi công tác các tỉnh lân cận (xe công ty)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: bao gồm lương cứng ( 8.000.000 - 12.000.000) + doanh số + thưởng ( 15.000.000 – 18,000,000 không giới hạn tùy theo năng lực)
- Thử việc 2 tháng
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ theo quy định luật Lao Động.
- Làm việc giờ hành chính, nghỉ chiều T7 và CN
- Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc.
- Môi trường làm việc năng động, công bằng, thoải mái, ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN MD GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11, Ngách 69B, Ngõ 121 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

