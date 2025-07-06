Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Ngày đăng tuyển: 06/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 5A Tòa nhà SD Building, số 7 ngõ 6 phố Vũ Đức Thận , phường Việt Hưng, Long Biên, Long Biên, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

1. Tư vấn về chương trình, mục tiêu đào tạo, lộ trình học với phụ huynh qua điện thoại hoặc trực tuyến (KHÔNG đi thị trường):
- Tư vấn về hình thức đào tạo, lợi thế và điểm khác biệt;
- Tư vấn về chương trình, gửi bài kiểm tra đầu vào và lộ trình học tập cho phụ huynh;
- Tư vấn về lộ trình đào tạo, cam kết đào tạo;
- Thuyết phục phụ huynh đăng ký hay gia hạn đăng ký;
- Thực hiện hợp đồng đào tạo và đàm phán.
2. Phối hợp với các phòng ban liên quan đảm bảo học viên học tập hiệu quả:
- Tiếp nhận, phối hợp với phòng Học vụ, Vận hành để đảm bảo phản hồi các yêu cầu của học viên sớm và hiệu quả;
- Ghi nhận góp ý của học viên và phản ánh, phối hợp để xử lý.
- Thời gian: 8:00 - 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy; Tăng ca theo yêu cầu & khi chưa đạt chỉ tiêu.
- Địa điểm: VP Đà Nẵng: 199 Đống Đa, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng
VP Hồ Chí Minh: Tầng 05, Bcons Tower, 176/1-3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
VP Hà Nội: Tầng 5A Tòa nhà SD Building, số 7 ngõ 6 phố Vũ Đức Thận , phường Việt Hưng, Long Biên

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22 - 35 tuổi;
- Có laptop cá nhân;
- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);
- Kinh nghiệm ở vị trí telesales / bán hàng / Sales là lợi thế;
- Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;
- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục, thương mại điện tử.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng cố định 7.000.0000 - 9.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực, không bị ảnh hưởng bởi KPI) + Hoa hồng (6%/đơn hàng): Tổng thu nhập từ 25,000,000 - 50.000.000 VNĐ/tháng.
- Thử việc (2 tháng) 100% lương cứng + hoa hồng trên đơn phát sinh (6%/đơn hàng)
- Công ty cung cấp data (100% từ marketing, không đi thị trường)
- Thưởng thi đua hàng tháng;
- Lương tháng thứ 13 (phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty);
- Review lương hằng năm;
- Được đảm bảo các quyền lợi về BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, tết, hiếu, hỷ theo luật lao động;
- Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm;
- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e-learning) năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Bcons Tower, 4A/167A Nguyễn Văn Thương, Phường 25

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

