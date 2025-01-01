Công việc Sales Bất động sản/Xây dựng

Tất cả địa điểm
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Sales Bất động sản/Xây dựng

-

Có 335 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẦM NHÌN QUỐC TẾ ALADDIN
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 12/09/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Long An thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 11/09/2025
Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 17 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty TNHH DENSO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 500 USD
Công Ty TNHH DENSO Việt Nam
Hạn nộp: 04/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 11 USD
Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lê Gia Phúc
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 11 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Hợp Tác Kinh Tế Và Xuất Nhập Khẩu Savimex
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH Smartland Đà Lạt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 6 - 20 Triệu
TNHH Smartland Đà Lạt
Hạn nộp: 20/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 6 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TNHH Smartland Đà Lạt
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu
TNHH Smartland Đà Lạt
Hạn nộp: 30/04/2025
Lâm Đồng Đã hết hạn 8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1000 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp Weldcom
Hạn nộp: 08/03/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Đã hết hạn Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ HATECO HẢI PHÒNG
Hạn nộp: 11/03/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu
Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
công ty cổ phần sơn và hóa chất tân á đại thành
Hạn nộp: 28/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Imperland
Tuyển Thực Tập Sinh Kinh Doanh thu nhập 1.5 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty cổ phần Imperland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 1.5 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập 2 - 3 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Bất Động Sản Yohaland
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Sales Team Leader thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Infor Việt Nam làm việc tại Thanh Hóa thu nhập 11 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Infor Việt Nam
Hạn nộp: 26/12/2024
Thanh Hóa Hải Dương Hưng Yên Hà Nam Nam Định Ninh Bình Thái Bình Đã hết hạn 11 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

