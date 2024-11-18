Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu

Mức lương 10 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 10 - 100 Triệu

Ngành nghề xúc tiến đầu tư và M&A (Kết nối Chủ doanh nghiệp sản xuất trong nước và FDI với Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp)

RSL GROUP là đối tác lớn của các chủ đầu tư KHU CÔNG NGHIỆP như VIGLACERA, KINH BẮC CITY, IDICO, DEEP C, VSIP,... và đơn vị xúc tiến quốc tế KOTRA, KOCHARM, JETRO, EUROCHARM,...

Tư vấn & chăm sóc khách hàng mua bán BĐS Công nghiệp

Biên/ phiên dịch tiếng Trung

Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc gặp gỡ, xúc tiến đầu tư khách hàng Trung Quốc

Chào bán Sản phẩm, tư vấn cho khách hàng vận dụng theo quy trình và kịch bản tiếp xúc khách hàng đã được huấn luyện một cách phù hợp, chuyên nghiệp.

Đưa khách hàng đến chủ đầu tư ký kết hợp đồng.

Có kinh nhiệm 1 năm trong ngành tư vấn, sale,..

Giao tiếp tiếng Trung thành thạo

Tối thiểu HSK5 trở lên.

Ưu tiên có Kiến thức/Kinh nghiệm trong ngành BDS

Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến trong công việc;

Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.

Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 triệu - 15 TRIỆU (Thưởng hoa hồng Deal thành công 50 triệu - 100 triệu)

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định

Chính sách phúc lợi, du lịch trong và ngoài nước...Không gian làm việc chuyên nghiệp và thiết kế văn phòng mở hiện đại.

ĐƯỢC LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC LỚN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

CƠ HỘI THĂNG TIẾN NHANH CHÓNG.

