Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH RSL GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn/Phân tích chuyên môn Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP
- Hà Nội: Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 10 - 100 Triệu
Ngành nghề xúc tiến đầu tư và M&A (Kết nối Chủ doanh nghiệp sản xuất trong nước và FDI với Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp)
RSL GROUP là đối tác lớn của các chủ đầu tư KHU CÔNG NGHIỆP như VIGLACERA, KINH BẮC CITY, IDICO, DEEP C, VSIP,... và đơn vị xúc tiến quốc tế KOTRA, KOCHARM, JETRO, EUROCHARM,...
Tư vấn & chăm sóc khách hàng mua bán BĐS Công nghiệp
Biên/ phiên dịch tiếng Trung
Phối hợp với các phòng ban liên quan trong việc gặp gỡ, xúc tiến đầu tư khách hàng Trung Quốc
Chào bán Sản phẩm, tư vấn cho khách hàng vận dụng theo quy trình và kịch bản tiếp xúc khách hàng đã được huấn luyện một cách phù hợp, chuyên nghiệp.
Đưa khách hàng đến chủ đầu tư ký kết hợp đồng.
Với Mức Lương 10 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Trung thành thạo
Tối thiểu HSK5 trở lên.
Ưu tiên có Kiến thức/Kinh nghiệm trong ngành BDS
Thái độ tích cực, có tinh thần cầu tiến trong công việc;
Tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo.
Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Chính sách phúc lợi, du lịch trong và ngoài nước...Không gian làm việc chuyên nghiệp và thiết kế văn phòng mở hiện đại.
ĐƯỢC LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG NĂNG ĐỘNG VỚI CÁC ĐỐI TÁC LỚN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC
CƠ HỘI THĂNG TIẾN NHANH CHÓNG.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RSL GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI