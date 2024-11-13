Tuyển việc làm y tá CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 316C Phạm Hùng, P5, Quận 8

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các hoạt động phụ giúp bác sĩ chăm sóc, theo dõi và điều trị cho người bệnh theo yêu cầu của phẫu thuật nhằm giúp cho người bệnh mau chóng hồi phục.
- Chuẩn bị: phòng mổ trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế cho các ca phẫu thuật.
- Theo dõi, chăm sóc người bệnh trước và trong khi phẫu thuật.
- Quản lý vật tư y tế tiêu hao trong ca phẫu thuật.
- Tuân thủ các quy định, quy trình của Bệnh viện.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Điều dưỡng trưởng khoa.
Địa điểm Q8: 316C Phạm Hùng, P5, Q8, HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ hệ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng đa khoa hoặc liên quan.
- Có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên về chuyên ngành liên quan.
- Bắt buộc có chứng chỉ hành nghề.
- Nắm và hiểu rõ về quy trình, quy định, chức năng, nhiệm vụ của người Điều dưỡng dụng cụ.
- Kỹ năng thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản và nâng cao/ chuyên khoa theo vị trí làm việc
- Kỹ năng sử dụng trang thiết bị, dụng cụ phục vụ theo dõi, chăm sóc người bệnh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận tùy theo năng lực của từng ứng viên trong quá trình PV.
- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.
- Có cơ hội được phát triển bản thân.
- Thưởng các dịp Lễ, Tết, Tháng lương 13 theo chính sách Công ty .
- Được xem xét tăng lương 1 lần/năm.
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
- Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
- Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH TP.HỒ CHÍ MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2B Phổ Quang St, Ward 2, Tân Bình Dist, HCM City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

