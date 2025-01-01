Công việc Ý tá

Tuyển dụng việc làm y tá ngày càng cao tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế do nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng. Nghề y tá có vai trò quan trọng với việc hỗ trợ các bác sĩ thực hiện việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Cơ hội làm việc rộng mở cùng với mức lương ổn định dao động từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực làm việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá

Y tá là người hỗ trợ bác sĩ tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân theo phác đồ điều trị. Đây là vị trí việc làm không thể thiếu trong ngành y tế cũng như là đội ngũ quan trọng trong các địa điểm làm việc ở bệnh viện, phòng khám hoặc cơ sở y tế. Thông thường, có thể nói nhân viên y tá là người gắn bó bệnh nhân nhiều nhất, là người chuẩn bị thuốc điều trị được bác sĩ phân công, tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân để mau chóng phục hồi. Ngoài ra, Y tá cũng có thể thực hiện chăm sóc người bệnh, người cao tuổi và người khuyết tật tại các viện dưỡng lão hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội.

Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân được chú trọng nhiều hơn sau đại dịch Covid 19. Chính vì vậy, các bệnh viện và cơ sở y tế hoạt động mở rộng để đáp ứng được nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh của người dân. Hiện nay, ngành y tế thiếu nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, trong số đó nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá tăng cao hơn.

Theo số liệu thống kê (từ Cục Thống kê Lao động), hiện nay cả nước có khoảng hơn 35.000 nhân viên y tế. Trong số đó, bác sĩ chiếm hơn 96.200 người, số lượng y tá và hộ lý chiếm hơn 105.000 người, tương ứng 13 y tá và hộ lý/1 vạn dân. Với mục tiêu đến năm 2030, hệ thống y tế khắp cả nước từ trung ương đến địa phương được hoàn thiện, trang bị đầy đủ thiết bị y tế cho các vùng miền; mảng kiến thức y tế chuyên sâu để ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Điều này cũng thúc đẩy việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế tại các khu vực phát triển hơn.

Ngoài ra, cơ hội việc làm cho y tá đang tăng mạnh hơn ở trong nước. Ngành y tế luôn là ngành được ưu tiên đẩy mạnh phát triển bởi tầm quan trọng về sức khỏe con người rất lớn. Nhân viên y tá chính là nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng được đảm bảo một cách hoàn hảo nhất. Không chỉ tại mỗi Việt Nam mà đối với các nước khác cũng đang mở rộng cơ hội du nhập các du học sinh ngành y để học tập và trao đổi kiến thức.

Đội ngũ đào tạo trở thành y tá không những có cơ hội việc làm trong bệnh viện uy tín hàng đầu cả nước mà còn có thể hoạt động tại phòng khám chất lượng khác. Ngày nay, nhu cầu khám dịch vụ sức khỏe người dân ngày càng nhiều do tính chất công việc cho nên dẫn đến nhiều phòng khám tư nhân được mở ra để phục vụ nhu cầu thăm khám.

Để trở thành một y tá chuyên nghiệp, ứng viên cần phải có đam mê và cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm bản thân để đạt được thành tích trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Nghề Y tá là một nghề rất tiềm năng và có cơ hội phát triển lớn, chỉ cần bạn luôn nỗ lực và phấn đấu phát triển bản thân, kiến thức chuyên môn chắc chắn bạn sẽ có thể thăng tiến trở thành trưởng khoa điều dưỡng hoặc có thể trở thành bác sĩ trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá ngày càng cao do ngành y tế phát triển

2. Mức lương trung bình của việc làm y tá

Mức lương của y tá tại Việt Nam có sự khác biệt đáng kể, phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công tác và khu vực làm việc. Dưới đây, tham khảo là mức lương dao động trung bình mà Job3s thu thập và thống kê:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm y tá Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Nhân viên Y tá mới ra trường 6.000.000 - 7.000.000 Nhân viên Y tá (1-3 năm kinh nghiệm) 8.000.000 - 12.000.000 Y tá cao cấp (3-5 năm kinh nghiệm) 12.000.000 - 15.000.000

Mức lương theo loại hình:

Việc làm y tá Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Việc làm y tá bệnh viện công 6.000.000 - 8.000.000 Việc làm y tá bệnh viện tư 9.000.000 - 12.000.000 Việc làm y tá tại phòng khám 10.000.000 - 13.000.000 Việc làm y tá tại thẩm mỹ viện 10.000.000 - 15.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của y tá

Nhân viên y tá là nguồn nhân lực quan trọng trong ngành y tế, có nhiệm vụ hỗ trợ bác sĩ để điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Dưới đây là mô tả chi tiết các công việc chính của một y tá như sau:

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh

Y tá còn được coi là thư ký của bác sĩ, họ giúp bác sĩ hoàn thành việc thăm khám & chữa trị cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân mau khỏi.

Một số công việc cụ thể của nhân viên y tá: Thực hiện việc lấy mẫu/dụng cụ y tế, làm xét nghiệm cho bệnh nhân theo đạo của bác sĩ. Chuẩn bị phòng ở cho người bệnh sau khi mổ hoặc phẫu thuật xong, băng bó vết thương, an ủi và động viên tinh thần cho bệnh nhân cũng như thực hiện một số nhiệm vụ khác từ bác sĩ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao phân công từ cấp trên

Tại các cơ sở y tế, y tá hỗ trợ bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân, từ lúc thăm khám đến trong quá trình điều trị và phục hồi. Họ thường xuyên quản lý đơn thuốc và lịch uống cho người bệnh, thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe và độ hồi phục từng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nhân viên y tá cũng là người trao đổi với người nhà người bệnh các thủ tục hành chính trong bệnh viện hoặc phòng khám như: thủ tục khám, thủ tục điều trị liên quan tới vấn đề sức khỏe của bệnh nhân,…

Ngoài ra, khi gặp bất cứ những tình huống phát sinh khẩn cấp của bệnh nhân gặp phải, họ sẽ có trách nhiệm liên hệ với lực lượng bác sĩ trực tiếp để kiểm soát tốt về tình trạng cho bệnh nhân.

Quản lý và theo dõi hồ sơ của bệnh nhân

Quản lý hồ sơ, bệnh án của người bệnh cũng như hẹn lịch khám với bệnh nhân đều là công việc mà một y tá cần làm. Công việc được thực hiện như sau: Y tá cần báo cáo với bác sĩ chuyên khoa để đặt lịch hẹn và cuối cùng là báo lại với bệnh nhân. Sau đó mọi thông tin của bệnh nhân sẽ được lên hồ sơ và lưu trữ tại cơ sở y tế..

Quản lý đơn thuốc & thiết bị khám y tế được phân công

Y tá thực hiện công tác quản lý quầy thuốc và vật tư y tế. Họ phân loại và sắp xếp thuốc theo từng nhóm bệnh. Đánh dấu cụ thể từng vị trí thuốc chính xác để cấp phát cho bệnh nhân một cách nhanh nhất. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của thuốc, nếu quá hạn thì cần loại bỏ và tiêu hủy sản phẩm hết hạn ngày dùng hoặc hư hỏng.

Đối với hệ thống thiết bị y tế, trang vật tư tại bệnh viện và cơ sở y tế, y tá cần thường xuyên kiểm tra để đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quản khi sử dụng. Đồng thời, tiến hành khử khuẩn máy móc sau khi bác sĩ sử dụng và sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo.

Hướng dẫn sử dụng thuốc và cấp thuốc cho bệnh nhân

Bác sĩ khám bệnh, điều trị và kê đơn thuốc cho bệnh nhân sử dụng. Nhân viên y tá sẽ hỗ trợ việc cấp phát thuốc theo đơn cho bệnh nhân đó trong quá trình điều trị. Ngoài ra, họ cũng cần thực hiện việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe người bệnh xem có bị phản ứng với thuốc hay không, báo cáo cho bác sĩ nắm được

Báo cáo các nhiệm vụ phát sinh khác

Công việc của y tá diễn ra hàng ngày theo sự phân công của các bác sĩ hoặc từ cấp trên. Tuy nhiên, khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, y tá cũng cần thực hiện các chỉ đạo gấp. Y tá sẽ ghi bảng báo cáo định kỳ và nộp cho y tá trưởng.

Công việc của y tá luôn hỗ trợ bác sĩ thực hiện việc điều trị và chăm sóc người bệnh

4. Yêu cầu đối với việc làm y tá

Việc làm y tá là một nghề được đào tạo kiến thức chuyên môn và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc. Dưới đây là một số các phẩm chất, kỹ năng cần có để làm tốt công việc này:

Kiến thức chuyên môn tốt: Kiến thức chuyên môn nắm vững, giúp y tá đảm nhiệm tốt mọi nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa các rủi ro trong công việc.

Kỹ năng chăm sóc người bệnh: Ngoài nắm rõ kỹ thuật y tế thì y tá còn có kinh nghiệm về tay nghề chăm sóc thành thục.

Kỹ năng xử lý tình huống: Khi phát sinh trường hợp khẩn cấp, y tá phải nhanh nhạy để đưa ra phương án xử lý và báo cáo với bác sĩ.

Tinh thần trách nhiệm cao: Luôn cố gắng hết sức những nhiệm vụ được phân công, đảm bảo không bị sai sót và làm sai quy định về công việc của y tá.

Tỉ mỉ và kiên nhẫn: Nghề làm y là nghề phải đối diện với tính mạng của con người chính vì vậy ”chỉ cần sai một li đi một bước”, người y tá cần phải tỉ mỉ, khéo léo và kiên nhẫn trong quá trình hỗ trợ người bệnh và các bác sĩ.

Thấu hiểu và cảm thông với người bệnh: Y tá cần thấu hiểu nỗi đau người bệnh và người nhà người bệnh. Đồng thời, luôn bên cạnh động viên và an ủi cho bệnh nhân để giúp công việc điều trị dễ dàng hơn.

Việc làm y tá cần nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm y tá nhiều

Tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá (điều dưỡng) tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và khu vực phát triển kinh tế, nơi có hệ thống y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe phát triển mạnh mẽ. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá cao:

Tuyển dụng việc làm y tá tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội là trung tâm hành chính, chính trị và văn hóa của Việt Nam. Tại đây, tập trung nhiều dân cư sinh sống nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn. Chính vì thế, mở rộng nhiều bệnh viện như bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108,., các phòng khám tư nhân và quốc tế phát triển, yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá rất lớn.

Tuyển dụng việc làm y tá TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với hệ thống y tế phát triển mạnh, bao gồm nhiều bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện quốc tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược,..

Nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông nên nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu tuyển y tá rất cao. Đặc biệt, xu hướng thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe gia tăng, tạo cơ hội cho y tá chuyên ngành thẩm mỹ và điều dưỡng.

Tuyển dụng việc làm y tá Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và y tế lớn nhất khu vực miền Trung. Do tại đây phát triển mạnh về du lịch, kéo theo nhu cầu y tế du lịch cần đội ngũ nhân viên y tế để đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ,..

Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá (điều dưỡng) luôn phân bổ nhân lực ở hầu khắp cả nước nhưng tập trung nhiều ở thành phố đông dân cư

Kết Luận

Ngành y tế luôn có nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá cao do vai trò quan trọng của họ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Với sự phát triển của các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám và trung tâm điều dưỡng, cơ hội việc làm cho y tá ngày càng mở rộng và mức lương cũng rất ổn định. Để nắm bắt cơ hội, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.