Công việc Ý tá

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 69 kết quả / Từ khoá "việc làm y tá"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Ý tá

-

Có 69 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 8 Triệu
Công ty CP Center Lab Việt Nam Trung tâm chẩn đoán y khoa
Hạn nộp: 30/04/2025
Cần Thơ Cần Thơ Đã hết hạn 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Tuyển Y tá trưởng/Điều dưỡng trưởng Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 30 Triệu
Công ty TNHH Esme Quá Đẹp Việt Nam (VITA CLINIC)
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn 17 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Y tế PW
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ Phần Y tế PW
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Bình Dương Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Tuyển Nhân Viên Y Tế thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ HHTN Việt Nam (Nha khoa SK)
Hạn nộp: 08/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
BỆNH VIỆN MẶT TRỜI (THUỘC TẬP ĐOÀN SUN GROUP)
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Tuyển Giảng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐẠI KIM - CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Cần Thơ
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Sing
Hạn nộp: 26/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HỆ THỐNG Y KHOA CHUYÊN SÂU QUỐC TẾ BERNARD (BERNARD HEALTHCARE)
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 7 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH NHA KHOA SMART
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 9 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Transalign
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần Transalign
Hạn nộp: 22/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty cổ phần tập đoàn Vmed
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Tuyển Trùng thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Nha khoa Eureka
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Tuyển Nhân Viên Điều Dưỡng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 10 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 6.5 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty TNHH Nha Khoa Đức Toàn
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Ruby Plastic Surgery Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Nhân Viên Điều Dưỡng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thế Giới Nha Khoa AB
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập Trên 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Thế Giới Nha Khoa AB
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Tuyển Điều Dưỡng thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Nụ Cười Mới Việt Nam
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Quảng Ninh Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Nhân Tâm
Tuyển Phụ Tá Nha Khoa thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Nha khoa Quốc tế Nhân Tâm
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA
Tuyển Nhân Viên Điều Dưỡng thu nhập 75 - 85 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHANG MINH-TRUNG TÂM Y KHOA KỲ HÒA
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 75 - 85 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Tuyển Nhân Viên Điều Dưỡng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM THÁI SƠN
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Tuyển dụng việc làm y tá ngày càng cao tại bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế do nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân được chú trọng. Nghề y tá có vai trò quan trọng với việc hỗ trợ các bác sĩ thực hiện việc điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Cơ hội làm việc rộng mở cùng với mức lương ổn định dao động từ 6.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào năng lực làm việc.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá

Y tá là người hỗ trợ bác sĩ tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân theo phác đồ điều trị. Đây là vị trí việc làm không thể thiếu trong ngành y tế cũng như là đội ngũ quan trọng trong các địa điểm làm việc ở bệnh viện, phòng khám hoặc cơ sở y tế. Thông thường, có thể nói nhân viên y tá là người gắn bó bệnh nhân nhiều nhất, là người chuẩn bị thuốc điều trị được bác sĩ phân công, tư vấn chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân để mau chóng phục hồi. Ngoài ra, Y tá cũng có thể thực hiện chăm sóc người bệnh, người cao tuổi và người khuyết tật tại các viện dưỡng lão hoặc các trung tâm bảo trợ xã hội.

Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe của người dân được chú trọng nhiều hơn sau đại dịch Covid 19. Chính vì vậy, các bệnh viện và cơ sở y tế hoạt động mở rộng để đáp ứng được nhu cầu thăm khám và điều trị bệnh của người dân. Hiện nay, ngành y tế thiếu nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, trong số đó nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá tăng cao hơn.

Theo số liệu thống kê (từ Cục Thống kê Lao động), hiện nay cả nước có khoảng hơn 35.000 nhân viên y tế. Trong số đó, bác sĩ chiếm hơn 96.200 người, số lượng y tá và hộ lý chiếm hơn 105.000 người, tương ứng 13 y tá và hộ lý/1 vạn dân. Với mục tiêu đến năm 2030, hệ thống y tế khắp cả nước từ trung ương đến địa phương được hoàn thiện, trang bị đầy đủ thiết bị y tế cho các vùng miền; mảng kiến thức y tế chuyên sâu để ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực. Điều này cũng thúc đẩy việc tuyển dụng nhân viên kinh doanh thiết bị y tế tại các khu vực phát triển hơn.

Ngoài ra, cơ hội việc làm cho y tá đang tăng mạnh hơn ở trong nước. Ngành y tế luôn là ngành được ưu tiên đẩy mạnh phát triển bởi tầm quan trọng về sức khỏe con người rất lớn. Nhân viên y tá chính là nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng được đảm bảo một cách hoàn hảo nhất. Không chỉ tại mỗi Việt Nam mà đối với các nước khác cũng đang mở rộng cơ hội du nhập các du học sinh ngành y để học tập và trao đổi kiến thức.

Đội ngũ đào tạo trở thành y tá không những có cơ hội việc làm trong bệnh viện uy tín hàng đầu cả nước mà còn có thể hoạt động tại phòng khám chất lượng khác. Ngày nay, nhu cầu khám dịch vụ sức khỏe người dân ngày càng nhiều do tính chất công việc cho nên dẫn đến nhiều phòng khám tư nhân được mở ra để phục vụ nhu cầu thăm khám.

Để trở thành một y tá chuyên nghiệp, ứng viên cần phải có đam mê và cố gắng trau dồi thêm kinh nghiệm bản thân để đạt được thành tích trong việc chăm sóc sức khỏe cho con người. Nghề Y tá là một nghề rất tiềm năng và có cơ hội phát triển lớn, chỉ cần bạn luôn nỗ lực và phấn đấu phát triển bản thân, kiến thức chuyên môn chắc chắn bạn sẽ có thể thăng tiến trở thành trưởng khoa điều dưỡng hoặc có thể trở thành bác sĩ trong tương lai.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá ngày càng cao do ngành y tế phát triển
Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá ngày càng cao do ngành y tế phát triển

2. Mức lương trung bình của việc làm y tá

Mức lương của y tá tại Việt Nam có sự khác biệt đáng kể, phụ thuộc vào kinh nghiệm, vị trí công tác và khu vực làm việc. Dưới đây, tham khảo là mức lương dao động trung bình mà Job3s thu thập và thống kê:

Mức lương theo kinh nghiệm:

Việc làm y tá

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Nhân viên Y tá

mới ra trường

6.000.000 - 7.000.000

Nhân viên Y tá

(1-3 năm kinh nghiệm)

8.000.000 - 12.000.000

Y tá cao cấp

(3-5 năm kinh nghiệm)

12.000.000 - 15.000.000

Mức lương theo loại hình:

Việc làm y tá

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Việc làm y tá bệnh viện công

6.000.000 - 8.000.000

Việc làm y tá bệnh viện tư

9.000.000 - 12.000.000

Việc làm y tá tại phòng khám

10.000.000 - 13.000.000

Việc làm y tá tại thẩm mỹ viện

10.000.000 - 15.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của y tá

Nhân viên y tá là nguồn nhân lực quan trọng trong ngành y tế, có nhiệm vụ hỗ trợ bác sĩ để điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Dưới đây là mô tả chi tiết các công việc chính của một y tá như sau:

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình điều trị bệnh

Y tá còn được coi là thư ký của bác sĩ, họ giúp bác sĩ hoàn thành việc thăm khám & chữa trị cho bệnh nhân, chăm sóc bệnh nhân mau khỏi.

Một số công việc cụ thể của nhân viên y tá: Thực hiện việc lấy mẫu/dụng cụ y tế, làm xét nghiệm cho bệnh nhân theo đạo của bác sĩ. Chuẩn bị phòng ở cho người bệnh sau khi mổ hoặc phẫu thuật xong, băng bó vết thương, an ủi và động viên tinh thần cho bệnh nhân cũng như thực hiện một số nhiệm vụ khác từ bác sĩ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao phân công từ cấp trên

Tại các cơ sở y tế, y tá hỗ trợ bác sĩ sẽ trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân, từ lúc thăm khám đến trong quá trình điều trị và phục hồi. Họ thường xuyên quản lý đơn thuốc và lịch uống cho người bệnh, thường xuyên kiểm tra tình trạng sức khỏe và độ hồi phục từng bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nhân viên y tá cũng là người trao đổi với người nhà người bệnh các thủ tục hành chính trong bệnh viện hoặc phòng khám như: thủ tục khám, thủ tục điều trị liên quan tới vấn đề sức khỏe của bệnh nhân,…

Ngoài ra, khi gặp bất cứ những tình huống phát sinh khẩn cấp của bệnh nhân gặp phải, họ sẽ có trách nhiệm liên hệ với lực lượng bác sĩ trực tiếp để kiểm soát tốt về tình trạng cho bệnh nhân.

Quản lý và theo dõi hồ sơ của bệnh nhân

Quản lý hồ sơ, bệnh án của người bệnh cũng như hẹn lịch khám với bệnh nhân đều là công việc mà một y tá cần làm. Công việc được thực hiện như sau: Y tá cần báo cáo với bác sĩ chuyên khoa để đặt lịch hẹn và cuối cùng là báo lại với bệnh nhân. Sau đó mọi thông tin của bệnh nhân sẽ được lên hồ sơ và lưu trữ tại cơ sở y tế..

Quản lý đơn thuốc & thiết bị khám y tế được phân công

Y tá thực hiện công tác quản lý quầy thuốc và vật tư y tế. Họ phân loại và sắp xếp thuốc theo từng nhóm bệnh. Đánh dấu cụ thể từng vị trí thuốc chính xác để cấp phát cho bệnh nhân một cách nhanh nhất. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng của thuốc, nếu quá hạn thì cần loại bỏ và tiêu hủy sản phẩm hết hạn ngày dùng hoặc hư hỏng.

Đối với hệ thống thiết bị y tế, trang vật tư tại bệnh viện và cơ sở y tế, y tá cần thường xuyên kiểm tra để đảm bảo máy móc hoạt động hiệu quản khi sử dụng. Đồng thời, tiến hành khử khuẩn máy móc sau khi bác sĩ sử dụng và sẵn sàng cho lần hoạt động tiếp theo.

Hướng dẫn sử dụng thuốc và cấp thuốc cho bệnh nhân

Bác sĩ khám bệnh, điều trị và kê đơn thuốc cho bệnh nhân sử dụng. Nhân viên y tá sẽ hỗ trợ việc cấp phát thuốc theo đơn cho bệnh nhân đó trong quá trình điều trị. Ngoài ra, họ cũng cần thực hiện việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe người bệnh xem có bị phản ứng với thuốc hay không, báo cáo cho bác sĩ nắm được

Báo cáo các nhiệm vụ phát sinh khác

Công việc của y tá diễn ra hàng ngày theo sự phân công của các bác sĩ hoặc từ cấp trên. Tuy nhiên, khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, y tá cũng cần thực hiện các chỉ đạo gấp. Y tá sẽ ghi bảng báo cáo định kỳ và nộp cho y tá trưởng.

Công việc của y tá luôn hỗ trợ bác sĩ thực hiện việc điều trị và chăm sóc người bệnh
Công việc của y tá luôn hỗ trợ bác sĩ thực hiện việc điều trị và chăm sóc người bệnh

4. Yêu cầu đối với việc làm y tá

Việc làm y tá là một nghề được đào tạo kiến thức chuyên môn và rèn luyện những kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc. Dưới đây là một số các phẩm chất, kỹ năng cần có để làm tốt công việc này:

  • Kiến thức chuyên môn tốt: Kiến thức chuyên môn nắm vững, giúp y tá đảm nhiệm tốt mọi nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa các rủi ro trong công việc.

  • Kỹ năng chăm sóc người bệnh: Ngoài nắm rõ kỹ thuật y tế thì y tá còn có kinh nghiệm về tay nghề chăm sóc thành thục.

  • Kỹ năng xử lý tình huống: Khi phát sinh trường hợp khẩn cấp, y tá phải nhanh nhạy để đưa ra phương án xử lý và báo cáo với bác sĩ.

  • Tinh thần trách nhiệm cao: Luôn cố gắng hết sức những nhiệm vụ được phân công, đảm bảo không bị sai sót và làm sai quy định về công việc của y tá.

  • Tỉ mỉ và kiên nhẫn: Nghề làm y là nghề phải đối diện với tính mạng của con người chính vì vậy ”chỉ cần sai một li đi một bước”, người y tá cần phải tỉ mỉ, khéo léo và kiên nhẫn trong quá trình hỗ trợ người bệnh và các bác sĩ.

  • Thấu hiểu và cảm thông với người bệnh: Y tá cần thấu hiểu nỗi đau người bệnh và người nhà người bệnh. Đồng thời, luôn bên cạnh động viên và an ủi cho bệnh nhân để giúp công việc điều trị dễ dàng hơn.

Việc làm y tá cần nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc
Việc làm y tá cần nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để phục vụ công việc

5. Khu vực tuyển dụng việc làm y tá nhiều

Tại Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá (điều dưỡng) tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và khu vực phát triển kinh tế, nơi có hệ thống y tế và cơ sở chăm sóc sức khỏe phát triển mạnh mẽ. Dưới đây là một số khu vực có nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá cao:

  • Tuyển dụng việc làm y tá tại Hà Nội

Thành phố Hà Nội là trung tâm hành chính, chính trị và văn hóa của Việt Nam. Tại đây, tập trung nhiều dân cư sinh sống nên nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn. Chính vì thế, mở rộng nhiều bệnh viện như bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 108,., các phòng khám tư nhân và quốc tế phát triển, yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá rất lớn.

  • Tuyển dụng việc làm y tá TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với hệ thống y tế phát triển mạnh, bao gồm nhiều bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện quốc tế như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược,..

Nhờ tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông nên nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng gia tăng, kéo theo nhu cầu tuyển y tá rất cao. Đặc biệt, xu hướng thẩm mỹ và chăm sóc sức khỏe gia tăng, tạo cơ hội cho y tá chuyên ngành thẩm mỹ và điều dưỡng.

Thành phố Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và y tế lớn nhất khu vực miền Trung. Do tại đây phát triển mạnh về du lịch, kéo theo nhu cầu y tế du lịch cần đội ngũ nhân viên y tế để đáp ứng việc chăm sóc sức khỏe cho người dân tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ,..

Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá (điều dưỡng) luôn phân bổ nhân lực ở hầu khắp cả nước nhưng tập trung nhiều ở thành phố đông dân cư
Nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá (điều dưỡng) luôn phân bổ nhân lực ở hầu khắp cả nước nhưng tập trung nhiều ở thành phố đông dân cư

Kết Luận

Ngành y tế luôn có nhu cầu tuyển dụng việc làm y tá cao do vai trò quan trọng của họ trong hệ thống chăm sóc sức khỏe. Với sự phát triển của các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám và trung tâm điều dưỡng, cơ hội việc làm cho y tá ngày càng mở rộng và mức lương cũng rất ổn định. Để nắm bắt cơ hội, ứng viên cần đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp.