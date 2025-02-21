Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 3,000 USD

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Có vai trò lãnh đạo cho khối Marketing.

- Có nhiệm vụ định hướng phát triển và hoạt động marketing của công ty: đạt được doanh thu cam kết, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhân viên dưới quyền, đảm bảo hiệu quả tài chính của bộ phận.

- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch cho công ty để cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cho khách hàng mục tiêu và nhân viên, đồng thời mang lại lợi nhuận cho công ty và các chủ sở hữu.

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

1. Nhiệm vụ Công việc

- Nắm rõ kiến thức sản phẩm và cạnh tranh, kể được câu chuyện trải nghiệm và kể được điểm bán hàng khác biệt so với đối thủ cạnh tranh

- Khả năng đàm phán giải quyết các vấn đề của khách hàng.

- Làm việc, giải quyết vấn đề, tìm giải pháp hướng tới mục tiêu bằng số: Doanh thu, số đêm

phòng/lượt chơi, v.v…

- Xây dựng chiến lược marketing, Chỉ đạo lên kế hoạch, triển khai chiến lược, chiến dịch marketing đúng với nhóm khách hàng mục tiêu

2. Kế hoạch chiến lược Marketing