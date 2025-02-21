Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 3,000 USD

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 3,000 USD

Công ty Cổ phần VInpearl
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ phần VInpearl

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Mức lương
3,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinpearl Head Office

- Tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 3,000 - 3,000 USD

I. PHẠM VI CÔNG VIỆC
- Có vai trò lãnh đạo cho khối Marketing.
- Có nhiệm vụ định hướng phát triển và hoạt động marketing của công ty: đạt được doanh thu cam kết, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhân viên dưới quyền, đảm bảo hiệu quả tài chính của bộ phận.
- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch cho công ty để cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cho khách hàng mục tiêu và nhân viên, đồng thời mang lại lợi nhuận cho công ty và các chủ sở hữu.
II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
1. Nhiệm vụ Công việc
- Nắm rõ kiến thức sản phẩm và cạnh tranh, kể được câu chuyện trải nghiệm và kể được điểm bán hàng khác biệt so với đối thủ cạnh tranh
- Khả năng đàm phán giải quyết các vấn đề của khách hàng.
- Làm việc, giải quyết vấn đề, tìm giải pháp hướng tới mục tiêu bằng số: Doanh thu, số đêm
phòng/lượt chơi, v.v…
- Xây dựng chiến lược marketing, Chỉ đạo lên kế hoạch, triển khai chiến lược, chiến dịch marketing đúng với nhóm khách hàng mục tiêu
2. Kế hoạch chiến lược Marketing

Với Mức Lương 3,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần VInpearl

Công ty Cổ phần VInpearl

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Symphony building, Chu Huy Man Str., Viet Hung, Long Bien, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

