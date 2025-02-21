Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,000 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần VInpearl
- Hà Nội: Vinpearl Head Office
- Tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 3,000 - 3,000 USD
I. PHẠM VI CÔNG VIỆC
- Có vai trò lãnh đạo cho khối Marketing.
- Có nhiệm vụ định hướng phát triển và hoạt động marketing của công ty: đạt được doanh thu cam kết, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nhân viên dưới quyền, đảm bảo hiệu quả tài chính của bộ phận.
- Chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chiến dịch cho công ty để cung cấp sản phẩm và dịch vụ đạt tiêu chuẩn cho khách hàng mục tiêu và nhân viên, đồng thời mang lại lợi nhuận cho công ty và các chủ sở hữu.
II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
1. Nhiệm vụ Công việc
- Nắm rõ kiến thức sản phẩm và cạnh tranh, kể được câu chuyện trải nghiệm và kể được điểm bán hàng khác biệt so với đối thủ cạnh tranh
- Khả năng đàm phán giải quyết các vấn đề của khách hàng.
- Làm việc, giải quyết vấn đề, tìm giải pháp hướng tới mục tiêu bằng số: Doanh thu, số đêm
phòng/lượt chơi, v.v…
- Xây dựng chiến lược marketing, Chỉ đạo lên kế hoạch, triển khai chiến lược, chiến dịch marketing đúng với nhóm khách hàng mục tiêu
2. Kế hoạch chiến lược Marketing
Với Mức Lương 3,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần VInpearl Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VInpearl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI