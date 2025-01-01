Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Được thành lập tháng 7 năm 2006 bởi những sáng lập viên hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh, điều hành ngành quản lý nhà hàng, khách sạn và giải trí cùng đội ngũ nhân viên trẻ, được đào tạo chuyên sâu và năng động, nhiệt tình gắn bó với công việc, Công ty Cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ My Way đã gặt hái được nhiều thành tựu trong quá trình hoạt động của mình, hiện nay Công ty đang quản lý và điều hành chuỗi nhà hàng mang thương hiệu My Way Công ty Cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ My Way cung cấp các dịch vụ tổ chức tiệc, sự kiện, tổ chức hội thảo-hội nghị theo yêu cầu. Điểm mạnh của công ty là chất lượng dịch vụ luôn ưu tiên hàng đầu, luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng. Đội ngũ nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp, luôn tận tâm, ân cần, biết lắng nghe và học hỏi.

Tin tuyển dụng Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 25 - 35 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Quảng Ninh 25 - 35 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way

Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu

Hạn nộp: 18/09/2025

Quảng Ninh 35 - 45 Triệu Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Số 01, ngõ 163 phố Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

