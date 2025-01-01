Công việc Giám đốc kinh doanh-
Có 522 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Việc làm Giám đốc kinh doanh luôn có nhu cầu tuyển dụng cao, đặc biệt tại Hà Nội, TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm. Mức lương trung bình cho vị trí này dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng. Để ứng tuyển vào vị trí này, ứng viên cần chuyên môn giỏi và khả năng quản lý, hoạch định chiến lược.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm giám đốc kinh doanh
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, vai trò của Giám đốc Kinh doanh hay Chief Customer Officer (CCO) ngày càng trở nên quan trọng. CCO là người trực tiếp điều hành và định hướng các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, với mục tiêu tối ưu hóa doanh số và lợi nhuận. Họ không chỉ là những nhà lãnh đạo tài ba mà còn là những người có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng.
Với tầm quan trọng như vậy, nhu cầu tuyển dụng việc làm Giám đốc kinh doanh luôn ở mức cao. Theo một khảo sát của Gartner, 81% các nhà tiếp thị đang tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, điều này càng khẳng định vị thế không thể thay thế của CCO. Gần 90% các tổ chức trên toàn cầu đã và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí này.
Cơ hội phát triển việc làm Giám đốc kinh doanh là vô cùng rộng mở. Không chỉ có mức thu nhập hấp dẫn, CCO còn có cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có nhiều quyền tự quyết. Những giám đốc kinh doanh xuất sắc có thể tiến xa, đảm nhiệm các chức vụ cấp cao hơn như Giám đốc điều hành (CEO), Chủ tịch công ty hoặc các vị trí lãnh đạo cấp cao khác trong doanh nghiệp.
2. Mức lương trung bình của giám đốc kinh doanh
Theo khảo sát, mức lương trung bình của một Giám đốc Kinh doanh tại Việt Nam dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào quy mô công ty, lĩnh vực hoạt động, kinh nghiệm và năng lực của ứng viên.
Mức lương theo lĩnh vực
|
Giám đốc kinh doanh
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Giám đốc kinh doanh hàng tiêu dùng
|
25.000.000 - 45.000.000
|
Giám đốc kinh doanh ô tô
|
30.000.000 - 40.000.000
|
Giám đốc kinh doanh bất động sản
|
35.000.000 - 60.000.000
Mức lương theo cấp bậc
|
Vị trí
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
7.000.000 - 20.000.000
|
Chuyên viên kinh doanh
|
10.000.000 - 22.000.000
|
20.000.000 - 35.000.000
|
Giám đốc kinh doanh
|
25.000.000 - 60.000.000
Bên cạnh mức lương cơ bản hấp dẫn, các CCO còn có cơ hội nhận được nhiều khoản thu nhập bổ sung khác như thưởng KPI, hoa hồng, các phúc lợi hấp dẫn... Điều này càng khẳng định vị thế và tầm quan trọng của vị trí này trong doanh nghiệp.
3. Lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng giám đốc kinh doanh nhiều nhất
Thị trường lao động hiện nay đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt ở nhiều vị trí, đặc biệt là các vị trí quản lý cấp cao. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng việc làm Giám đốc Kinh doanh luôn ở mức cao. Dựa trên các khảo sát thị trường việc làm gần đây, một số lĩnh vực nổi bật với nhu cầu tuyển dụng Giám đốc Kinh doanh lớn như bất động sản, ô tô, bảo hiểm hay nội thất…
3.1. Giám đốc kinh doanh bất động sản
Ngành bất động sản đòi hỏi giám đốc kinh doanh phải có kiến thức sâu rộng về thị trường và khả năng dự báo xu hướng để xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp. Giám đốc kinh doanh bất động sản thường xuyên tham gia vào việc nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội đầu tư và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng. Bên cạnh đó, vị trí này cũng cần phải quản lý, đào tạo đội ngũ bán hàng và xây dựng mối quan hệ bền vững với đối tác và khách hàng để đảm bảo doanh thu ổn định cho công ty.
3.2. Giám đốc kinh doanh nội thất
Trong ngành nội thất, việc làm giám đốc kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các dự án và bán lẻ các sản phẩm nội thất. Vị trí này cần xây dựng các chiến lược kinh doanh, đảm bảo tiến độ và chất lượng của các dự án, đồng thời duy trì các mối quan hệ với đối tác, kiến trúc sư và các công ty thiết kế.
Ngoài ra, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh, đào tạo và nâng cao kỹ năng bán hàng cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của giám đốc kinh doanh trong ngành này.
3.3. Giám đốc kinh doanh ô tô
Yêu cầu việc làm giám đốc kinh doanh ô tô thường bao gồm khả năng phân tích thị trường và xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả để tăng trưởng doanh thu. Các giám đốc kinh doanh ô tô phải quản lý hoạt động bán hàng, tối ưu hóa các chiến lược marketing và đàm phán với các đối tác cung cấp sản phẩm.
Đồng thời, COO trong lĩnh vực này cũng phải đảm bảo việc phân phối và quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Bên cạnh đó, khả năng đàm phán và thuyết phục khách hàng cũng như lãnh đạo và xây dựng đội ngũ bán hàng là yếu tố quyết định thành công của vị trí này.
3.4. Giám đốc kinh doanh bảo hiểm
Giám đốc kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm có trách nhiệm xây dựng chiến lược tiếp thị các sản phẩm bảo hiểm và quản lý mối quan hệ với các đối tác, đại lý. COO phải nghiên cứu và phát triển các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đồng thời xây dựng các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi để thu hút khách hàng mới.
Việc duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng cũng là một phần quan trọng trong nhiệm vụ của giám đốc kinh doanh bảo hiểm.
3.5. Giám đốc kinh doanh dược phẩm và công nghệ sinh học
Trong ngành dược phẩm và công nghệ sinh học, giám đốc kinh doanh phải có kiến thức chuyên sâu về sản phẩm cũng như các quy định pháp lý trong ngành. Đây là vị trí sẽ chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, phân tích nhu cầu của khách hàng và xây dựng các chiến lược phân phối sản phẩm hiệu quả.
Việc làm Giám đốc kinh doanh dược phẩm và công nghệ sinh học cũng gắn liền với các hoạt động giám sát các hoạt động bán hàng, hỗ trợ đội ngũ trình dược viên và xây dựng mối quan hệ lâu dài với bệnh viện, phòng khám, đối tác và khách hàng trong ngành y tế.
4. Khu vực tuyển dụng việc làm giám đốc kinh doanh nhiều nhất
Nhu cầu tuyển dụng giám đốc kinh doanh đang gia tăng mạnh mẽ ở nhiều khu vực trên toàn quốc, đặc biệt là tại các thành phố như Hà Nội, TP.HCM và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam.
4.1. Tuyển dụng giám đốc kinh doanh Hà Nội
Hà Nội là trung tâm kinh tế, chính trị của Việt Nam, nơi tập trung nhiều tập đoàn, công ty lớn và doanh nghiệp đa ngành nghề. Vì vậy, nhu cầu việc làm giám đốc kinh doanh tại đây luôn ở mức cao, lên tới hàng nghìn tin tuyển dụng, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản, nội thất, tài chính và công nghệ.
Các doanh nghiệp tại miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng luôn tìm kiếm những ứng viên có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, am hiểu thị trường và có kỹ năng đàm phán, xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả. Hơn nữa, với sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp, việc quản lý đội ngũ bán hàng và thúc đẩy doanh thu là yêu cầu bắt buộc.
4.2. Tuyển dụng giám đốc kinh doanh TP.HCM
TP.HCM đang là nơi hội tụ của nhiều ngành công nghiệp và doanh nghiệp quốc tế. Lĩnh vực tuyển dụng việc làm giám đốc kinh doanh tại TP.HCM đặc biệt phát triển mạnh trong các ngành bất động sản, ô tô, bảo hiểm, dược phẩm và công nghệ với hàng trăm vị trí được tuyển bổ sung mỗi tháng.
Với sự cạnh tranh cao và yêu cầu về khả năng phát triển thị trường quốc tế, giám đốc kinh doanh tại TP.HCM cần có kinh nghiệm thực tế, am hiểu sâu sắc thị trường và năng lực xây dựng chiến lược dài hạn. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng là nơi yêu cầu khối lượng công việc lớn và khả năng quản lý đội ngũ mạnh mẽ để đạt được các mục tiêu doanh số cao.
4.5. Tuyển dụng giám đốc kinh doanh Cần Thơ
Những năm gần đây, Cần Thơ đang chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các ngành công nghiệp và thương mại. Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Cần Thơ cho vị trí giám đốc kinh doanh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm, dược phẩm và công nghệ… với hàng trăm tin tuyển dụng trên các trang việc làm trực tuyến.
Các giám đốc kinh doanh tại Cần Thơ cần có khả năng phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài với đối tác, đồng thời xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với đặc thù của khu vực miền Tây Nam Bộ. Việc mở rộng thị trường, tối ưu hóa hoạt động bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng giúp các ứng viên thành công trong việc đạt được các mục tiêu kinh doanh tại khu vực này.
5. Mô tả chi tiết công việc của việc làm giám đốc kinh doanh
Công việc của giám đốc kinh doanh đòi hỏi sự lãnh đạo vững vàng, khả năng dự đoán xu hướng thị trường và khả năng quản lý các bộ phận khác nhau trong công ty để đảm bảo mục tiêu doanh thu và lợi nhuận được thực hiện.
-
Lãnh đạo doanh nghiệp: Giám đốc kinh doanh có trách nhiệm đưa ra định hướng phát triển chiến lược, đảm bảo công ty đạt được lợi nhuận tối đa. Cùng với các bộ phận khác như Marketing, PR, chăm sóc khách hàng, giám đốc kinh doanh lãnh đạo và đảm bảo tất cả các hoạt động này được phối hợp nhịp nhàng để đạt mục tiêu chung của công ty.
-
Hoạch định chiến lược Marketing: Giám đốc kinh doanh cần xây dựng và phát triển các chiến lược marketing hiệu quả, từ việc thâm nhập vào thị trường mới cho đến việc thu hút và duy trì khách hàng cũ. Họ cũng sẽ giám sát, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết để đảm bảo rằng doanh thu và thị phần được duy trì và mở rộng.
-
Quản lý nhiệm vụ kinh doanh: Giám đốc kinh doanh phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đảm bảo các chiến lược bán hàng được thực hiện hiệu quả. Họ còn phải giám sát, theo dõi các chỉ số kinh doanh, đánh giá hiệu quả các hoạt động và điều chỉnh khi cần để đạt được mục tiêu doanh thu.
-
Phát triển các hoạt động kinh doanh: Bên cạnh việc quản lý các hoạt động hàng ngày, giám đốc kinh doanh còn phải phối hợp với các giám đốc khác như CEO, CFO, CMO để xác định chiến lược phát triển lâu dài cho công ty. Điều này bao gồm việc xây dựng ngân sách, tìm kiếm cơ hội mới và giữ vững vị thế cạnh tranh của công ty.
-
Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân viên: Giám đốc kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển dụng nhân sự mới cho bộ phận kinh doanh và marketing, đồng thời lên kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên hiện có. Họ phải đảm bảo đội ngũ có đủ năng lực và động lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh của công ty.
-
Xây dựng và duy trì mối quan hệ kinh doanh: Để đảm bảo sự phát triển bền vững, giám đốc kinh doanh phải xây dựng các mối quan hệ chiến lược với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp. Điều này giúp tạo ra mạng lưới kinh doanh rộng lớn, tăng cường sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội hợp tác.
-
Vạch ra chiến lược dài hạn, phát triển hình ảnh thương hiệu: Giám đốc kinh doanh cũng chịu trách nhiệm định hướng các chiến lược dài hạn cho công ty, từ việc phát triển hình ảnh thương hiệu cho đến việc thiết lập các mục tiêu kinh doanh bền vững. Công việc này bao gồm việc đảm bảo chiến lược phát triển hình ảnh thương hiệu được thực hiện đúng hướng, thu hút khách hàng và giữ vững sự trung thành của họ.
Lưu ý: Đây chỉ là mô tả công việc chung cho vị trí giám đốc kinh doanh, các nhiệm vụ cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu và chiến lược của từng công ty.
6. Yêu cầu của nhà tuyển dụng của đối với giám đốc kinh doanh
Để ứng tuyển vào vị trí việc làm Giám đốc kinh doanh, ứng viên cần đáp ứng một số yêu cầu về học vấn, kinh nghiệm và các kỹ năng chuyên môn đặc thù. Nhà tuyển dụng thường đặt ra những yêu cầu khắt khe để đảm bảo ứng viên có đủ năng lực đưa ra các quyết định chiến lược, xây dựng và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.
-
Học vấn chuyên sâu: Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing hoặc các lĩnh vực liên quan. Bằng cấp chuyên sâu thể hiện sự am hiểu sâu sắc về lý thuyết kinh doanh và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tế.
-
Kinh nghiệm dày dặn: Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là ở các vị trí quản lý cấp cao. Kinh nghiệm làm việc thực tế giúp ứng viên tích lũy được những bài học quý báu, khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống phức tạp.
-
Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc: Khả năng truyền cảm hứng, tạo động lực và dẫn dắt đội ngũ là yếu tố quan trọng. Giám đốc kinh doanh cần có tầm nhìn chiến lược, khả năng xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh hiệu quả.
-
Kỹ năng giao tiếp vượt trội: Khả năng giao tiếp lưu loát, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác và nhân viên. Kỹ năng giao tiếp tốt giúp giám đốc kinh doanh đàm phán thành công các hợp đồng, giải quyết xung đột và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho doanh nghiệp.
-
Tư duy phân tích sắc bén: Khả năng thu thập, phân tích thông tin và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Tư duy phân tích giúp giám đốc kinh doanh đưa ra những dự báo chính xác về thị trường, đánh giá hiệu quả của các chiến lược kinh doanh và đưa ra những điều chỉnh kịp thời.
-
Khả năng thích ứng cao: Thị trường kinh doanh luôn biến động không ngừng, đòi hỏi giám đốc kinh doanh phải có khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi. Khả năng học hỏi và tiếp thu kiến thức mới là yếu tố quan trọng giúp giám đốc kinh doanh thành công.
Lưu ý: Yêu cầu việc làm Giám đốc kinh doanh cụ thể có thể sẽ khác nhau tùy vào ngành nghề, quy mô và chiến lược phát triển của từng công ty.
Nhu cầu tuyển Giám đốc Kinh doanh trong nhiều lĩnh vực đang ngày càng tăng cao để đáp ứng mục tiêu mở rộng thị trường, tăng doanh số và nâng cao hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp. Với mức lương trung bình từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác, Giám đốc Kinh doanh là một trong những vị trí công việc có sức hút lớn đối với các ứng viên tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.