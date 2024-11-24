Tuyển Sales Giáo dục/Khoá học CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện

• Xây dựng chiến lược kinh doanh trung và dài hạn, xây dựng mục tiêu hàng năm của mảng kinh doanh & dự án

• Chịu trách nhiệm điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của phòng kinh doanh, dự án Mạng xã hội Giáo dục

• Xây dựng, quản lý chính sách giá cho từng chương trình, đối tượng khách hàng phù hợp chính sách giá chung

• Xây dựng cơ chế bán cho từng sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo động lực cho nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu

• Trực tiếp thực hiện các chỉ tiêu về Doanh số và Doanh thu của khối kinh doanh

- Chịu trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động kinh doanh trước Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Đảm bảo mức tăng trưởng và doanh số bán hàng của mảng Giáo dục theo yêu cầu về doanh số của Ban Tổng Giám đốc

2. Xây dựng tài liệu đào tạo - Đào tạo lực lượng Kinh doanh

• Xây dựng các cẩm nang, hướng dẫn chi tiết về chương trình, chiến dịch để hỗ trợ lực lượng bán;

• Xây dựng các tài liệu đào tạo, chương trình đào tạo, thực hiện đào tạo về chương trình sản phẩm, chiến dịch sản phẩm.

3. Quản lý Nhân sự kinh doanh mảng Giáo dục

- Trực tiếp tham gia tuyển dụng các vị trí phòng kinh doanh

- Điều phối công việc của khối kinh doanh đảm bảo doanh số và thực hiện mục tiêu chung của công ty.

- Quản lý hoạt động các team: Giáo vụ quản lý học vụ các sản phẩm học online, Quản lý cộng đồng, team sale sản phẩm giáo dục.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm trở lên

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm là giám đốc kinh doanh mảng giáo dục, ngân hàng, công nghệ, tài chính.

- Có tư duy, khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh

- Có năng lực lãnh đạo, có khả năng xây dựng và vận hành quy trình, thực hiện công việc đạt hiệu quả cao

- Có khả năng làm việc dưới áp lực công việc cao để hướng tới hiệu quả tốt hơn

- Có khả năng đào tạo nhân viên và quản lý kinh doanh

- Khả năng kết nối đội nhóm, khối kinh doanh

- Làm việc cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm

- Kỹ năng truyền lửa cho nhân viên

- Nhiệt huyết và máu lửa kinh doanh

Quyền Lợi

- Thu nhập từ thoản thuận theo năng lực

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển

