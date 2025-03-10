Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS làm việc tại Thái Bình thu nhập 12 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Thái Bình:

- 46

- 48 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Phần mềm:
Sử dụng thành thạo phần mềm Misa
Theo dõi cập nhật đầy đủ thông tin vào phần mềm Misa
Lưu trữ các dữ liệu kế toán trên phần mềm theo quy định.
Quản lý và kiểm soát sổ sách kế toán:
Kiểm tra và lập báo cáo sổ sách kế toán đúng hạn
Kiểm tra và đối chiếu trùng khớp các số dư cuối kỳ
Ghi chép, cập nhật và theo dõi các giao dịch tài chính hàng ngày
Phân loại và xử lý các chứng từ kế toán đảm bảo tính chính xác và đầy đủ
Báo cáo thuế:
Lập tờ khai thuế, nộp thuế và giấy tờ liên quan
Theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thuế
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí và các khoản khấu hao
Làm báo cáo nội bộ về số liệu hạch toán và số liệu phát sinh tháng/quý/năm/quý
Thực hiện kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN hàng tháng/quý/năm theo quy định
Quản lý công nợ và thanh toán:
Theo dõi công nợ và xử lý các khoản công nợ thu khó đòi
Theo dõi, kiểm soát công nợ khách hàng/đối tác và nhà cung cấp
Kiểm tra, xử lý và thực hiện các lệnh thanh toán theo đúng quy trình.
Quản lý tài sản, hàng hóa:
Theo dõi, quản lý tài sản cố định, hàng tồn kho và các giao dịch liên quan
Lập báo cáo tài sản và hàng hóa theo định kỳ.
Lập báo cáo tài chính:
Chuẩn bị và lập các báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng/quý/năm.
Làm sổ chi tiết, tổng hợp và thống kê số liệu để lập báo cáo tài chính theo quý/tháng/năm.
Phối hợp với các bên liên quan:
Phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo quy trình phòng Kế toán diễn ra suôn sẻ
Làm việc với các đối tác ngân hàng, cơ quan thuế và các cơ quan liên quan đến tài chính của Công ty
Hướng dẫn các kế toán viên xử lý và hạch toán dữ liệu, báo cáo (nếu có)
Thống kê, cung cấp và giải trình các dữ liệu khi có các yêu cầu đột xuất của cấp trên hay cơ quan nhà nước.

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Chuyên ngành kế toán. Từ 3 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành tạo các phần mềm kế toán: Misa.
Kỹ năng excel: Khá
Kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm tốt
Thái độ: Đạo đức tốt, trung thực, có tinh thần hợp tác, chăm chỉ và chủ động

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực + thưởng KPI.
Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật
Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.
Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.
Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRENDY BEAUTY COSMETICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 46-48 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

