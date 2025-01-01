Tất cả địa điểm
Tổng 5,917 kết quả / Từ khoá "Kế toán tổng hợp"
Công việc Kế toán tổng hợp

-

Có 5,917 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vega City
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vega City
Hạn nộp: 19/09/2025
Khánh Hòa Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN STARGATE
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SUN.STUDIO
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Butraco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Butraco Việt Nam
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Vĩnh Phúc
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu VHS
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KARAWINDOWS
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG VNLINK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 48 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 78 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM MINH PHÁT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD
Tuyển Kế toán tổng hợp THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 700 USD
THUAN AN PHAT TRADING AND IMPORT EXPORT CO., LTD
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 600 - 700 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AT-COM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tổng hợp đang tăng mạnh với mức lương từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng, tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM. Đây là vị trí quan trọng trong doanh nghiệp, yêu cầu nắm vững kiến thức chuyên môn và thể hiện năng lực tổ chức, phân tích tài chính chuyên nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tổng hợp hiện nay

Nhu cầu tuyển dụng kế toán tổng hợp đang tăng mạnh mẽ trong bối cảnh phát triển kinh tế và thương mại toàn cầu. Theo báo cáo từ nhiều tổ chức nghiên cứu thị trường lao động, dự báo rằng trong 5 năm tới, nhu cầu về nhân sự trong lĩnh vực kế toán sẽ tăng khoảng 10-15% hàng năm. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không có vị trí cố định cho kế toán tổng hợp, tạo ra cơ hội việc làm thêm và thu nhập ngoài lề cho những người có năng lực.

Nghề kế toán tổng hợp hiện nay còn có cơ hội việc làm mở rộng ra thị trường quốc tế nhờ vào sự bùng nổ của công nghệ số và điện toán đám mây. Nhờ đó, nhân viên kế toán tổng hợp có thể làm việc từ xa cho các công ty nước ngoài, phát triển kỹ năng và kiến thức thông qua việc ứng dụng công nghệ AI trong phân tích dữ liệu. Ngoài ra, vị trí này còn mang lại mức thu nhập ổn định và tốt, đặc biệt với khả năng nhận thêm dự án từ các doanh nghiệp khác.

Với vai trò quan trọng trong việc đo lường hiệu quả hoạt động và xử lý các vấn đề tài chính, kế toán tổng hợp không chỉ giúp doanh nghiệp đánh giá đúng tình hình kinh doanh mà còn đóng góp vào việc nâng cao hiệu suất và tiết kiệm tài chính. Điều này đã, đang và sẽ tiếp tục tạo ra nhu cầu lớn về nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Có nhiều cơ hội việc làm cho kế toán tổng hợp tại các công ty đa quốc gia
Có nhiều cơ hội việc làm cho kế toán tổng hợp tại các công ty đa quốc gia

2. Mức thu nhập bình quân của nhân viên kế toán tổng hợp

Mức lương trung bình của nhân viên kế toán tổng hợp tại Việt Nam dao động từ 7.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Trong đó, mức lương phổ biến nhất trong khoảng từ 10.000.000 - 15.000.000VNĐ/tháng, thường dành cho những nhân viên có từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm. Tuy nhiên, với những người có chứng chỉ kế toán quốc tế hoặc thành thạo ngoại ngữ, mức lương có thể cao hơn đáng kể, lên đến 25.000.000 đồng hoặc thậm chí hơn.

Việc làm Kế toán tổng hợp

(Theo kinh nghiệm)

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)

Dưới 1 năm

7.000.000 - 10.000.000

1-3 năm

8.000.000 - 12.000.000

3-5 năm

15.000.000 - 22.000.000

Trên 5 năm

16.000.000 - 25.500.000

Mức thu nhập này không chỉ phụ thuộc vào số năm kinh nghiệm làm việc mà còn tùy thuộc vào vị trí làm việc, quy mô doanh nghiệp và khu vực địa lý. Những vị trí cao cấp như kế toán trưởng luôn đòi hỏi kinh nghiệm và năng lực quản lý cao, do đó mức lương thường sẽ cao hơn.

Ngoài lương cứng, kế toán tổng hợp còn có thể nhận thưởng, phụ cấp, hoa hồng
Ngoài lương cứng, kế toán tổng hợp còn có thể nhận thưởng, phụ cấp, hoa hồng

3. Những việc làm kế toán tổng hợp phổ biến hiện nay

Kế toán tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính của các doanh nghiệp, giúp họ duy trì hoạt động hiệu quả và bền vững. Các lĩnh vực khác nhau yêu cầu những kỹ năng và chuyên môn riêng biệt, từ đó tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Dưới đây là ba lĩnh vực chính mà kế toán tổng hợp thường hoạt động.

3.1. Kế toán tổng hợp công ty xây dựng

Kế toán tổng hợp trong công ty xây dựng có những đặc thù riêng biệt, chủ yếu liên quan đến quản lý chi phí dự án và thanh toán cho các nhà thầu. Họ cần theo dõi từng khoản chi phí cho từng giai đoạn của dự án, bao gồm vật liệu, nhân công và các chi phí phát sinh.

Việc làm Kế toán tổng hợp không chỉ giúp đảm bảo ngân sách được kiểm soát tốt mà còn tối ưu hóa quy trình thanh toán và báo cáo tài chính. Những nhân viên kế toán trong lĩnh vực này yêu cầu phải có khả năng làm việc dưới áp lực và có hiểu biết sâu sắc về quy trình xây dựng.

3.2. Kế toán tổng hợp công ty sản xuất

Kế toán tổng hợp trong các công ty sản xuất chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm quản lý nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm và quản lý hàng tồn kho.

Đặc thù của công việc này là phải theo dõi chặt chẽ các quy trình sản xuất, cập nhật liên tục các thay đổi về công nghệ và giá cả nguyên vật liệu. Kế toán sản xuất cũng cần có kiến thức về các tiêu chuẩn kế toán quốc tế để đảm bảo báo cáo tài chính được lập một cách chính xác và minh bạch.

3.3. Kế toán tổng hợp công ty thương mại

Tại các công ty thương mại, kế toán tổng hợp chủ yếu tập trung vào việc quản lý các giao dịch mua bán, theo dõi hàng tồn kho và lập báo cáo tài chính định kỳ. Họ cần đảm bảo rằng các số liệu về doanh thu, chi phí và lợi nhuận được cập nhật kịp thời và chính xác.

Đồng thời, kế toán tổng hợp cũng hỗ trợ trong việc phân tích thị trường và đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Kế toán tổng hợp giúp các doanh nghiệp quản lý tài chính, kiểm soát chi phí
Kế toán tổng hợp giúp các doanh nghiệp quản lý tài chính, kiểm soát chi phí

4. Khu vực tuyển dụng việc làm kế toán tổng hợp nhiều nhất

Kế toán tổng hợp là một trong những vị trí không thể thiếu trong các doanh nghiệp, đặc biệt tại các khu vực kinh tế phát triển như TP.HCM, Hà Nội và Bình Dương. Nhu cầu tuyển dụng kế toán tổng hợp tăng cao nhằm đáp ứng sự mở rộng quy mô và nhu cầu quản lý tài chính chặt chẽ của các doanh nghiệp.

4.1. Tuyển Kế toán Tổng hợp tại TP Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, nơi tập trung của hàng ngàn doanh nghiệp. Sự xuất hiện của các công ty đa quốc gia tại đây đã tạo ra một thị trường việc làm tại TP.HCM vô cùng đa dạng và hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển kế toán tổng hợp ở TP. Hồ Chí Minh không chỉ đến từ các công ty sản xuất, thương mại mà còn từ các lĩnh vực dịch vụ, tài chính - ngân hàng. Bên cạnh đó, sự phát triển của các khu công nghiệp và khu chế xuất cũng góp phần gia tăng nhu cầu nhân sự kế toán.

Ngoài ra, mức lương của kế toán tổng hợp tại TP. Hồ Chí Minh thường cao hơn so với các tỉnh thành khác do chi phí sống cao, yêu cầu công việc phức tạp hơn và sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp để thu hút nhân tài.

4.2. Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp tại Hà Nội

Hà Nội, với vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước, cũng là một địa điểm hấp dẫn cho các kế toán. Sự hiện diện của nhiều cơ quan nhà nước, các tập đoàn kinh tế lớn và các công ty khởi nghiệp đã tạo ra một môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp.

So với TP. Hồ Chí Minh, thị trường tuyển dụng việc làm tại Hà Nội thậm chí có phần đa dạng hơn về lĩnh vực, tập trung nhiều vào các công ty liên doanh, các tổ chức phi chính phủ và các công ty công nghệ.

Mặc dù mức lương trung bình có thể thấp hơn một chút so với TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, nhìn chung thu nhập của nhân viên Kế toán tổng hợp tại Hà Nội vẫn rất cạnh tranh và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

4.3. Tuyển việc làm kế toán tổng hợp tại Bình Dương

Với lợi thế là một tỉnh công nghiệp, Bình Dương đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nhiều công ty sản xuất và chế biến tại đây đang mở rộng quy mô hoạt động, đòi hỏi nhân sự kế toán có khả năng theo dõi chi phí sản xuất và quản lý tài chính hiệu quả.

Đặc điểm của thị trường tìm việc làm kế toán tổng hợp tại Bình Dương là tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất, chế biến. Các kế toán làm việc tại đây thường phải đối mặt với khối lượng công việc lớn và yêu cầu về chuyên môn cao, bao gồm khả năng phân tích số liệu và quản lý tài chính chặt chẽ.

Nếu so với Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, thu nhập của nhân viên kế toán ở Bình Dương thấp hơn nhưng bù lại, cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp vẫn rất cao. Nếu có nhu cầu tìm việc làm, tuyển dụng việc làm tại Bình Dương, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

Các thành phố lớn, khu vực công nghiệp đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm Kế toán tổng hợp
Các thành phố lớn, khu vực công nghiệp đang gia tăng nhu cầu tuyển dụng việc làm Kế toán tổng hợp

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm kế toán tổng hợp

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế cộng thêm môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh, vai trò của kế toán tổng hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Về phía doanh nghiệp, họ luôn tìm kiếm những ứng viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng, khả năng phân tích số liệu tốt và có thể đưa ra những báo cáo tài chính chính xác, minh bạch.

  • Học vấn: Tối thiểu có bằng cử nhân chuyên ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc Tài chính - Ngân hàng. Ưu tiên những ứng viên có bằng từ trình độ Thạc sĩ trở lên liên quan.

  • Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, đặc biệt là ở vị trí tương tự. Kinh nghiệm thực tế giúp ứng viên nắm bắt nhanh chóng các quy trình và hệ thống kế toán.

  • Chứng chỉ & Giấy phép: Các chứng chỉ như CPA (Certified Public Accountant) hoặc CFA (Chartered Financial Analyst) là một lợi thế lớn, giúp ứng viên khẳng định trình độ chuyên môn.

  • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tốt tốt, truyền đạt thông tin rõ ràng và dễ hiểu để làm việc với các kế toán viên và việc báo cáo cho ban quản lý.

  • Tư duy phản biện: Khả năng phân tích và đánh giá thông tin tài chính để đưa ra quyết định đúng đắn cho doanh nghiệp.

  • Phân tích dữ liệu: Kỹ năng này cần thiết để giải thích dữ liệu tài chính, phát hiện xu hướng và đưa ra dự đoán.

  • Kỹ năng tổ chức: Cần có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đúng hạn.

  • Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các nguyên lý kế toán, luật thuế, luật kế toán và các quy định liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

  • Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và công cụ văn phòng như Excel để xử lý số liệu.

  • Kỹ năng ngoại ngữ: Trong môi trường làm việc quốc tế, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác là một lợi thế.

Nhà tuyển dụng việc làm Kế toán tổng hợp thường đưa ra nhiều tiêu chuẩn cao
Nhà tuyển dụng việc làm Kế toán tổng hợp thường đưa ra nhiều tiêu chuẩn cao

Nhu cầu tuyển dụng việc làm kế toán tổng hợp tại Việt Nam đang ngày càng tăng cao, đặc biệt tập trung ở các thành phố lớn. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, cùng với sự gia tăng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đã tạo ra một thị trường việc làm sôi động cho các kế toán.