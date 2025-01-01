Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

100 - 499 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Công ty TNHH Nguyên Liệu Nông Nghiệp Mekong là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp. Chuyên tư vấn và cung cấp nguyên liệu sản xuất phân bón, các mặt hàng phân bón ngoại nhập cho thị trường trong nước. Mang đến giải pháp đi đầu cho nền nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài ra còn là nơi hội tụ của những chuyên gia, kỹ sư có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề.

Tin tuyển dụng CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG CÔNG TY TNHH NGUYÊN LIỆU NÔNG NGHIỆP MEKONG

Hạn nộp: 10/10/2025

Hồ Chí Minh Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
Lầu 20, Block C Richmond City, số 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

