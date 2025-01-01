Tất cả địa điểm
Công việc Tuyển dụng kế toán

-

Có 12,149 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ALI LOGISTICS VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 26 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 20 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Tuyển Kế toán nội bộ Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Cty TNHH Quốc Tế Anh Duy
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm JW Marriott Hanoi
Tuyển Kế toán trưởng JW Marriott Hanoi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JW Marriott Hanoi
Hạn nộp: 03/
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Kế toán thanh toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 04/10/2025
Quảng Ninh Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Lexus Thăng Long
Tuyển Kế toán trưởng Công ty CP Lexus Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Lexus Thăng Long
Hạn nộp: 05/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Rivera
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 109 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
Công Ty CP Tập Đoàn Mắt Kính AR
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 199 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đào Tạo Thiết Kế Bộ Sưu Tập Quốc Tế
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vega City
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Vega City
Hạn nộp: 19/09/2025
Khánh Hòa Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường
Hạn nộp: 29/09/2025
Nam Định Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Tuyển Kế toán thanh toán Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Cổng Vàng
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Công ty TNHH Kiểm Định May Mặc KJ
7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP ĐT DƯỢC PHẨM HTP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT OWSEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ NỘI THẤT OWSEN
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Fujitec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 700 USD Công ty TNHH Fujitec Việt Nam
500 - 700 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT WAVE VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NEXT WAVE VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN FRESH HOME LAB
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GIẢI TRÍ HELA
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 27 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao Lioa
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Sở Hữu Trí Tuệ Việt Mỹ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Apollo Silicone
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH EVENTUS VIỆT NAM
7.5 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HS GOLF VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Quốc tế Sala làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Quốc tế Sala
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
17 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH SINH KẾ SỨC KHỎE XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH SINH KẾ SỨC KHỎE XANH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán nội bộ Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty CP Sức khoẻ và Môi trường Hà Nội
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ UNION TRADING
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ARITA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA THỤY SĨ
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁT TRIỂN NAM VIỆT LUẬT
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần PharmaDi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty cổ phần PharmaDi
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán trưởng TNT Medical - Trust Matters làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu TNT Medical - Trust Matters
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm