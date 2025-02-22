Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 41 Triệu

Mức lương 40 - 41 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Ấp Bắc, Phường 13, Tân Bình - Nước Ngoài, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 40 - 41 Triệu

Thiết kế CAD cho cơ sở hạ tầng thông tin

Bảo trì thiết bị viễn thông NTT và thiết bị điện

Đào taọ nhân viên vận hành thiết bị

Phân tích sản phẩm và lập kế hoạch dự án

Với Mức Lương 40 - 41 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan: Điện tử viễn thông,...

• Chấp nhận chưa có kinh nghệm thực tế (được đào tạo trong quá trình làm việc)

• Khả năng: Làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao, chịu áp lực tốt.

• Sáng tạo, đam mê công việc, tập trung cao độ.

• Chủ động làm việc và đề xuất các giải pháp có liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8:30 - 17:20

• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ theo lịch công ty

• Tổng số ngày nghỉ 123 ngày/năm

• Trợ cấp chi phí đi lại lên đến 8.500.000đ, trợ cấp nhà ở, gia đình, bằng cấp

• Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tăng lương, thưởng dự án,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin