Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A

Khảo sát, thiết kế các công trình viễn thông như mạng cáp quang, mạng cáp Gpon, truyền dẫn quang cho các trạm BTS, ngầm hóa cáp viễn thông, cống bể kéo cáp ngầm.

Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, điện nhẹ gồm: Server, mạng LAN, tổng đài điện thoại, camera giám sát.

Khảo sát, thiết kế hệ thống phát sóng di động tòa nhà IBS.

Đo bốc khối lượng vật tư và lập dự toán công trình.

Lập hồ sơ thiết kế công trình.

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, chuyên ngành: kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông

Độ tuổi: từ 24 - 32 tuổi.

Có 1 năm kinh nghiệm

Nắm bắt nhanh công việc, chịu khó.

Biết sử dụng phần mềm Autocad, Revit, Sap.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Từ 8-20 Triệu (Deal theo năng lực).

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

