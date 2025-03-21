Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN
Ngày đăng tuyển: 21/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN

Kỹ sư điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Đường Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Khảo sát, thiết kế các công trình viễn thông như mạng cáp quang, mạng cáp Gpon, truyền dẫn quang cho các trạm BTS, ngầm hóa cáp viễn thông, cống bể kéo cáp ngầm.
Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, điện nhẹ gồm: Server, mạng LAN, tổng đài điện thoại, camera giám sát.
Khảo sát, thiết kế hệ thống phát sóng di động tòa nhà IBS.
Đo bốc khối lượng vật tư và lập dự toán công trình.
Lập hồ sơ thiết kế công trình.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng, chuyên ngành: kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông
Độ tuổi: từ 24 - 32 tuổi.
Có 1 năm kinh nghiệm
Nắm bắt nhanh công việc, chịu khó.
Biết sử dụng phần mềm Autocad, Revit, Sap.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Từ 8-20 Triệu (Deal theo năng lực).
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Được đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Các chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐẠI KIM SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 410/1K Đường Lê Văn Quới, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

