Công việc Điện tử viễn thông

-

Có 1,981 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT LND
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 48 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH PNK
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH PNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty TNHH PNK
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Và Công Nghệ Việt Nhật
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hòa Bình Còn 5 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MBF
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 17 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 14 - 19 Triệu
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO
Hạn nộp: 15/10/2025
Đồng Nai Còn 32 ngày để ứng tuyển 14 - 19 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Tuyển Kỹ sư mạng Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ZTE HK (Việt Nam)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Casla Group
Tuyển Kỹ sư điện Casla Group làm việc tại Hà Nam thu nhập 800 - 950 USD
Casla Group
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nam Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 800 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Tuyển Kỹ sư điện Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Giải Pháp Và Công Nghệ Btech
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Thanh Hóa Nghệ An Nam Định Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG INS
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần ZME
Tuyển Kỹ sư HVAC Công Ty Cổ Phần ZME làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 15 USD
Công Ty Cổ Phần ZME
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HQ SING
Tuyển Bán hàng kỹ thuật Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
CÔNG TY TNHH HQ SING
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Embedded Engineer/Lập trình nhúng Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Tuyển Kỹ sư triển khai CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1,200 USD
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG DTS
Hạn nộp: 19/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MDA E&C Co.,ltd
Tuyển Kỹ sư cơ điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 25 - 30 Triệu
MDA E&C Co.,ltd
Hạn nộp: 31/08/2025
Thái Nguyên Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 13 - 18 Triệu
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 12/09/2025
Đà Nẵng Bắc Giang Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG VIỆT NHẬT
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần Bateco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Bateco Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Nam Định Còn 1 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty cổ phần ứng dụng và chuyển giao công nghệ xây dựng
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Hải Phòng Vĩnh Phúc Còn 17 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Halcom Việt Nam
Hạn nộp: 16/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Thợ điện lạnh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 15/09/2025
Bắc Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY TNHH TINH KỲ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TINH KỲ
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm Điện tử viễn thông đang trở thành xu hướng hot với tuyển dụng Điện tử viễn thông tăng nhanh chóng tại các thành phố lớn như Hà Nội, HCM... Mức lương cạnh tranh cho vị trí này từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng vô cùng hấp hẫn. Hãy cùng tham khảo các tin tuyển dụng dưới đây.

1. Nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Điện tử viễn thông hiện nay

Ngành Điện tử - Viễn thông đóng vai trò trung gian và là trung tâm của nhiều lĩnh vực mũi nhọn như cơ điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin và kỹ thuật máy tính. Ngành này được ứng dụng rộng rãi trong đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và công nghệ. Trong bối cảnh kỷ nguyên số hiện đại, Điện tử - Viễn thông đang có những bước tiến mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội việc làm mới cho người lao động.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê năm 2022, Việt Nam đã trở thành một trong những công xưởng sản xuất hàng điện tử hàng đầu thế giới, đứng thứ hai toàn cầu về sản xuất điện thoại và linh kiện. Điều này không chỉ thể hiện tiềm năng của ngành mà còn thu hút được sự quan tâm đầu tư từ nhiều tập đoàn lớn với tổng vốn FDI lên tới hơn 10 tỷ USD. Doanh thu của lĩnh vực này cũng rất ấn tượng, ước đạt 112 tỷ USD chỉ riêng trong năm 2019. Với nhu cầu cao về kết nối mạng, thiết bị thông minh và các hệ thống viễn thông hiện đại, các kỹ sư Điện tử viễn thông là nguồn nhân lực không thể thiếu trên thị trường lao động, góp phần nâng cao hiệu quả công nghệ và chất lượng kết nối.

Dự báo, đến năm 2030, nhu cầu về nhân lực tìm việc làm Điện tử viễn thông sẽ đạt khoảng 1,2 triệu người. Đây là một nhu cầu nhân lực cực kỳ lớn, cho thấy cơ hội việc làm Điện tử viễn thông sẽ tiếp tục gia tăng, tạo ra nhiều cơ hội cho những người theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực này.

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện tử viễn thông ngày càng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội
Nhu cầu tuyển dụng việc làm Điện tử viễn thông ngày càng cao, thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội

2. Mức thu nhập bình quân của việc làm Điện tử viễn thông

Mức thu nhập bình quân cho các vị trí việc làm Điện tử viễn thông hiện nay khá hấp dẫn, dao động từ 12.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng tùy thuộc vào kinh nghiệm và trình độ chuyên môn. Dưới đây là bảng tổng hợp mức lương dao động cho một số vị trí có nhu cầu tuyển dụng cao trong ngành này:

Việc làm

Điện tử - Viễn thông

Mức lương dao động

(VNĐ/tháng)
Kỹ sư bảo trì thiết bị điện tử 9.000.000 - 18.000.000
Kỹ sư mạng viễn thông 12.000.000 - 17.000.000
Kỹ sư CNTT điện tử viễn thông 12.000.000 - 28.000.000
Kỹ sư phát triển sản phẩm ĐTVT 15.000.000 - 30.000.000

3. Những việc làm Điện tử viễn thông phổ biến hiện nay

Ngành Điện tử viễn thông hiện nay cung cấp nhiều cơ hội việc làm đa dạng, phục vụ cho sự phát triển công nghệ và hạ tầng mạng. Dưới đây là những công việc phổ biến trong ngành này cùng với những đặc điểm nổi bật của từng vị trí:

3.1. Nghiên cứu phát triển Điện tử viễn thông

Công việc nghiên cứu và phát triển trong việc làm ngành Điện tử viễn thông bao gồm việc tìm hiểu, thiết kế và cải tiến các công nghệ mới để nâng cao hiệu suất và khả năng của các hệ thống viễn thông.

Những kỹ sư trong lĩnh vực này thường làm việc trong môi trường nghiên cứu, có khả năng tiếp cận với các công nghệ tiên tiến như 5G, IoT và trí tuệ nhân tạo. Họ cần có tư duy sáng tạo và kỹ năng phân tích tốt để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Nghiên cứu phát triển việc làm ngành Điện tử viễn thông ứng dụng công nghệ tiến tiến như trí tuệ AI, 5G
Nghiên cứu phát triển việc làm ngành Điện tử viễn thông ứng dụng công nghệ tiến tiến như trí tuệ AI, 5G

3.2. Vận hành kỹ thuật hạ tầng Điện tử viễn thông

Vận hành kỹ thuật hạ tầng Điện tử viễn thông là một công việc quan trọng để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định của các hệ thống viễn thông. Kỹ sư trong lĩnh vực này chịu trách nhiệm theo dõi, bảo trì và tối ưu hóa hạ tầng mạng, bao gồm cả các thiết bị và hệ thống truyền dẫn. Họ cần có kiến thức sâu rộng về các thiết bị viễn thông và khả năng phân tích số liệu để phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng.

3.3. Việc làm thiết kế và triển khai hạ tầng mạng viễn thông

Công việc thiết kế và triển khai hạ tầng mạng viễn thông bao gồm việc lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng các hệ thống mạng đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng. Kỹ sư thiết kế cần có khả năng nắm bắt xu hướng công nghệ và các yêu cầu của dự án, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả và tiết kiệm. Họ cũng cần phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

3.4. Việc làm kỹ thuật viên bảo trì điện tử, viễn thông

Kỹ thuật viên bảo trì điện tử và viễn thông là người trực tiếp bảo trì, sửa chữa và kiểm tra các thiết bị và hệ thống điện tử viễn thông. Họ thực hiện các công việc bảo trì định kỳ, xử lý sự cố và nâng cấp thiết bị để đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. Vị trí này đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng làm việc dưới áp lực, đồng thời cần có kiến thức vững về thiết bị điện tử và viễn thông.

Kỹ thuật viên bảo trì là một trong những vị trí tuyển dụng Điện tử viễn thông được nhiều người quan tâm
Kỹ thuật viên bảo trì là một trong những vị trí tuyển dụng Điện tử viễn thông được nhiều người quan tâm

4. Khu vực tuyển dụng Điện tử viễn thông nhiều nhất

Ngành Điện tử viễn thông tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu nhân lực cao ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Các vị trí tuyển dụng việc làm Điện tử viễn thông phổ biến ở từng khu vực đều có những đặc điểm riêng, phù hợp với nhu cầu phát triển của từng vùng.

4.1. Tuyển dụng Điện tử viễn thông TPHCM

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, việc làm tại TP.HCM tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ cao, từ đó tạo ra nhu cầu lớn về tuyển dụng Điện tử viễn thông. Các vị trí kỹ thuật viên, kỹ sư hệ thống mạng và chuyên gia giải pháp viễn thông là những công việc phổ biến do sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghệ cao và doanh nghiệp quốc tế tại đây. Mức lương cho các vị trí này dao động từ 15.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

4.2. Tuyển dụng Điện tử viễn thông Hà Nội

Hà Nội không chỉ là thủ đô mà còn là trung tâm hành chính, nơi có nhiều công ty và doanh nghiệp viễn thông lớn. Điều này tạo ra nhu cầu cao về tuyển dụng kỹ sư Điện tử viễn thông, đặc biệt là ở các vị trí kỹ sư viễn thông và chuyên viên phát triển phần mềm với mức lương lên đến 30.000.000 VNĐ/tháng, hỗ trợ cho các dự án số hóa quốc gia và phát triển hạ tầng thông tin. Nếu bạn có nhu cầu tìm việc làm tại Hà Nội bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để cập nhật các bản tin mới nhất.

Tuyển dụng điện tử viễn thông tại Hà Nội với các công ty hàng đầu cùng nhiều dự án lớn
Tuyển dụng điện tử viễn thông tại Hà Nội với các công ty hàng đầu cùng nhiều dự án lớn

4.3. Tuyển dụng Điện tử viễn thông tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đang vươn lên mạnh mẽ với chiến lược trở thành "Thành phố thông minh" của Việt Nam. Chính vì thế, nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Đà Nẵng tăng cao, đặc biệt ở các vị trí như quản lý hệ thống mạng và phát triển hạ tầng công nghệ với mức lương hấp dẫn trong khoảng 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Để cập nhật các bạn tin tuyển dụng mới nhất tại Đà Nẵng bạn có thể truy cập vào Job3s.ai.

5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm Điện tử viễn thông

Các vị trí trong việc làm Điện tử viễn thông đòi hỏi ứng viên có kiến thức chuyên môn vững, kỹ năng thực hành tốt và khả năng nắm bắt công nghệ mới. Dưới đây là những yêu cầu phổ biến mà các nhà tuyển dụng thường tìm kiếm ở ứng viên trong ngành:

  • Trình độ chuyên môn: Nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên có bằng cấp trong các ngành việc làm Điện tử viễn thông, Kỹ thuật mạng hoặc các ngành công nghệ liên quan. Ứng viên cần am hiểu về hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin, mạng lưới truyền thông và thiết bị điện tử hiện đại.
  • Kỹ năng kỹ thuật và thực hành: Kỹ năng thực hành tốt là yếu tố rất quan trọng. Ứng viên cần biết lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị viễn thông, có khả năng làm việc với hệ thống mạng, hiểu về các giao thức mạng và có khả năng xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình vận hành.
  • Khả năng nắm bắt công nghệ mới: Ngành Điện tử viễn thông luôn phát triển với nhiều công nghệ mới như 5G, IoT, trí tuệ nhân tạo (AI) trong mạng lưới viễn thông. Nhà tuyển dụng đánh giá cao những ứng viên có khả năng học hỏi nhanh và cập nhật kiến thức công nghệ mới.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm: Kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm là một yếu tố cần thiết do tính chất phức tạp của ngành. Các dự án thường yêu cầu sự hợp tác giữa nhiều bộ phận khác nhau, và ứng viên cần có khả năng phân tích, xử lý tình huống linh hoạt.
  • Chứng chỉ nghề nghiệp và kinh nghiệm thực tế: Một số vị trí có yêu cầu chứng chỉ chuyên môn như CCNA, CCNP cho hệ thống mạng hoặc các chứng chỉ viễn thông quốc tế. Kinh nghiệm thực tế trong các dự án hoặc làm việc tại các công ty viễn thông lớn cũng là một điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng.
Yêu cầu đối với ngành Điện tử viễn thông cần kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt
Yêu cầu đối với ngành Điện tử viễn thông cần kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt

6. Trường đào tạo ngành Điện tử viễn thông tốt nhất Việt Nam

Ngành Điện tử viễn thông đang thu hút đông đảo sinh viên với nhu cầu nhân lực cao trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng. Các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào chương trình đào tạo chuyên sâu và cơ sở vật chất hiện đại, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận kiến thức tiên tiến và có cơ hội thực hành thực tế.

Khu vực Tên trường Ngành học Khối tuyển sinh

Điểm chuẩn

(2024)

Học phí

(2024 - 2025)
Hà Nội Đại Học Bách Khoa Hà Nội Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00, A01, A09 24.50 22.000.000 - 27.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Kỹ thuật Điện tử viễn thông A00, A01, D01, D07, A09 25.75 19.500.000 - 20.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Công Nghệ Kỹ Thuật Điện tử viễn thông A00, A01, D01 26.3 26.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Đại Học Công Nghiệp Điện tử viễn thông A00, A01, A09 24.40 24.600.000 VNĐ/năm
Hà Nội Đại Học Mở Hà Nội Công Nghệ Kỹ Thuật Điện tử viễn thông A00, A01, D01, Q00, K00 22.05 20.000.000 - 21.000.000 VNĐ/năm
Hà Nội Đại Học Điện Lực Công Nghệ Kỹ Thuật Điện tử viễn thông A00, A01, D01 22.75 16.000.000 - 18.000.000 VNĐ/năm

Ngành Điện tử viễn thông tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội việc làm Điện tử viễn thông hấp dẫn với nhu cầu nhân lực chất lượng cao ở các thành phố lớn và các dự án công nghệ mới. Để nắm bắt cơ hội, ứng viên cần không ngừng rèn luyện kỹ năng, cập nhật kiến thức, và hoàn thiện bản thân với những chứng chỉ và kinh nghiệm thực tế. Đặc biệt, việc lựa chọn môi trường làm việc phù hợp sẽ giúp bạn phát huy tối đa tiềm năng và phát triển sự nghiệp bền vững trong ngành việc làm Điện tử viễn thông đầy triển vọng này.