Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Kỹ sư điện tử viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử viễn thông Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu, tìm kiếm sản phẩm và xây dựng các giải pháp kỹ thuật về lĩnh vực Điện tử viễn thông, camera giám sát, máy móc ngành điện tử, viễn thông, công nghệ cao…(nếu chưa biết sẽ được đào tạo).
- Soạn thảo, dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại từ Tiếng Việt sang tiếng Anh.
- Phiên dịch trực tiếp các buổi thuyết trình của chuyên gia nước ngoài từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
- Phối hợp triển khai và hỗ trợ kỹ thuật khác nhau theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 28 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Điện tử Viễn thông. (không liên thông, không tại chức, không từ xa)
- Có khả năng nghiên cứu, tư duy giải pháp kỹ thuật bằng tiếng Anh và chủ động trong công việc.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng sử dụng thành thạo máy vi tính, các công cụ AI như ChatGPT…
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và có khả năng giao tiếp, làm việc với đối tác nước ngoài.
- Trả lời các cuộc họp online bằng tiếng Anh và chat, gửi email hàng ngày bằng tiếng Anh.
- Tiếng Anh thành thạo nghe, nói, đọc, viết.
- Ielts tối thiểu 5.0 hoặc Toeic 600 điểm trở lên.
- Hiểu biết lĩnh vực quang học như chụp ảnh, camera, quay phim là lợi thế nhưng không bắt buộc.
- Là người có đạo đức, sống tử tế, không tệ nạn rượu chè cờ bạc.
- Có trách nhiệm với công việc, thái độ làm việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng 12 ngày nghỉ phép và ngày nghỉ theo theo Quy định
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT và BHTN theo Quy định của Tập Đoàn
Được trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao trong lĩnh vực công nghiệp; các sản phẩm có định hướng nghiên cứu dài hạn.
Có cơ hội được làm việc cùng với nhiều chuyên gia, đối tác nước ngoài, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Được cử đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng phục vụ công việc trong và ngoài nước.
Mức lương cạnh tranh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất và Thương Mại FuKa Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

