Tuyển Kỹ sư điện tử viễn thông Công Ty Cổ Phần Green I-Park làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thái Bình: - Thái Bình, Thành phố Thái Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử viễn thông Với Mức Lương Thỏa thuận

• Làm việc tại Thái Bình hoặc có thể đi công tác trong tuần

a. Xây dựng giải pháp, phương án triển khai hệ thống viễn thông cung cấp các dịch vụ trong các khu công nghiệp, khu đô thị, toà nhà

b. Cấu hình, quản lý, vận hành các thiết bị mạng Router/Switch/ Firewall

c. Quản lý và vận hành hệ thống mạng viễn thông (Internet, điện thoại, đường truyền số liệu, hệ thống truyền dẫn)

d. Phát triển mở rộng, xây dựng phương án triển khai hạ tầng truyền dẫn mạng cáp quang trong khu công nghiệp, vận hành các công cụ cáp quang (máy hàn, máy đo...)

e. Triển khai các dự án, các dịch vụ mới theo định hướng phát triển của công ty

f. Nghiên cứu, tư vấn, đề xuất giải pháp, dịch vụ mới

g. Quản lý, vận hành hệ thống mini data center

h. Xây dựng và làm việc với đối tác cung cấp các dịch vụ viễn thông, tiếp cận tư vấn dịch vụ cho khách hàng

i. Triển khai quản lý, giải quyết sự cố được các hệ thống CCTV, ACS, TV and PBX Service

• Giám sát hệ thống máy chủ Linux, window/hỗ trợ, xử lý sự cố phần mềm

• Quản lý vận hành hệ thống an ninh, camera...

• Hỗ trợ sử dụng mạng, máy tính, các phần mềm ứng dụng, các thiết bị thông tin trong văn phòng

• Sử dụng cơ bản được các công cụ lập trình cơ bản để xây dựng và vận hành trang web, quản lý được trang web (HTML, SQL, JS,...)

• Sử dụng được các phần mềm hỗ trợ trong ngành Network/ hạ tầng viễn thông (Viso, Acad...), các phần mềm giám sát hệ thống...

• Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ:

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hệ thống mạng truyền thông và công nghệ thông tin

- Có các chứng chỉ quốc tế chuyên ngành CCNA (Cisco)...

Kinh nghiệm:

- Làm việc 4 năm trở lên, ưu tiên đã có kinh nghiệm làm ở các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

- Triển khai các dự án tích hợp hệ thống cho các khách hàng lớn

- Kiến thức nền tảng về LAN, WAN, Firewall, Router, Switch, Server, Linux, Window, Antivirus system, Computer system, Printer, PBX, CCTV, Tivi conference, LAN cabling, hệ thống truyền dẫn cáp quang

Ngoại ngữ: Tiếng anh giao tiếp cơ bản; đọc dịch tài liệu chuyên ngành; viết tài liệu cơ bản

Tiêu chuẩn:

· Nam, Tuổi từ 28

· Trung thực.

· Khả năng tự học nâng cao, tự cập nhật kiến thưc chuyên ngành, nắm bắt xu thế phát triển công nghệ trên thế giới

· Kỹ năng giải quyết vấn đề (sẽ đặt tình huống để đánh giá trong quá trình phỏng vấn).

· Khả năng nghiên cứu, phân tích, tư duy cao trong công việc.

· Khả năng làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm với công việc và chịu được áp lực cao.

· Hiểu các quy định của pháp luật về ngành viễn thông

· Làm việc tại: Dự án của công ty tại tỉnh Thái Bình, và các dự án khác của công ty (theo yêu cầu của lãnh đạo)

Tại Công Ty Cổ Phần Green I-Park Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo năng lực

- Được nghỉ 12 ngày phép/năm

- Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật hiện hành

- Chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm 24/7

- Xét tăng lương định kỳ

- Được hưởng các chế độ phúc lợi đặc biệt theo quy đinh của Công ty

- Cơ hội tham gia du lịch, team building trekking hàng năm

- Được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và nhiều thử thách hấp dẫn

Được quyền lập kế hoạch và tham mưu cùng ban lãnh đạo Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Green I-Park

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin