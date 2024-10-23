Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CUNG ÉN PHÚC SANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 22 Triệu

Mức lương 12 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quyên Spa 25/1 Trương Định, Phường 6, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 12 - 22 Triệu

Quyên Spa mở rộng kinh doanh, cần tuyển thêm các bạn kỹ thuật viên với công việc cụ thể như sau:

Quyên Spa

- Theo dõi lịch hẹn từ bộ phận Lễ tân để chuẩn bị các dụng cụ, mỹ phẩm... phục vụ khách chu đáo

- Trực tiếp thực hiện các liệu trình cho khách hàng theo tiêu chuẩn

- Kiểm tra, giữ vệ sinh khu vực giường, phòng trị liệu, các loại thiết bị máy móc và thay mới dụng cụ sau mỗi suất spa

- Thực hiện các kỹ thuật massage body ấn huyệt, tẩy TBC bodt, Faciasl, Gội đầu, Nail...

- Mỗi tuần OFF 1 ngày (trừ T7 - CN)

Với Mức Lương 12 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc theo ca: CA 1 (9h - 19h), CA 2 (10h - 20h), CA 3 (12h - 22h)

- Địa chỉ làm việc ( ứng viên có thể chọn 1 trong 2 địa điểm):

- Nữ, dưới 45 tuổi, có tay nghề massa body dưới 6 tháng hoặc chưa có kinh nghiệm sẽ được hướng dẫn

- Ứng viên có kiến thức về Spa, sẽ được đào tạo chuyên sâu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CUNG ÉN PHÚC SANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc (thời gian thử việc và mức lương thử việc): 1 tháng lương 8 triệu

- Lương chính thức: 12 triệu - 22 triệu tùy năng lực (lương cơ bản 3 triệu và lương theo mỗi dịch vụ làm, từ 60p - 120p 1 dịch vụ, lương của mỗi dịch vụ từ 100.000 - 150.000)

- CÓ NƠI Ở LẠI CHO NHÂN VIÊN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAI CUNG ÉN PHÚC SANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin