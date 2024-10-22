Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đề xuất xây dựng các dịch vụ chăm sóc sóc khoẻ hợp tác với các bác sĩ ngoài phòng khám, cơ sở y tế.
Liên hệ, đề nghị hợp tác với các bác sỹ ngoài phòng khám, cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài.
Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm.
Đề xuất xây dựng các dịch vụ chăm sóc sóc khoẻ hợp tác với các bác sĩ ngoài phòng khám, cơ sở y tế.
Liên hệ, đề nghị hợp tác với các bác sỹ ngoài phòng khám, cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài.
Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: từ 22 – 45 Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan. Giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt; Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc; Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng; Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales
Tuổi: từ 22 – 45
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan.
Giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt;
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;
Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;
Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
Tuổi: từ 22 – 45
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan.
Giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt;
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;
Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;
Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương + phụ cấp + thưởng
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
Chế độ phúc lợi theo quy định.Tham gia team building định kỳ
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
Chế độ phúc lợi theo quy định.Tham gia team building định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI