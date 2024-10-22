Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Đề xuất xây dựng các dịch vụ chăm sóc sóc khoẻ hợp tác với các bác sĩ ngoài phòng khám, cơ sở y tế.

Liên hệ, đề nghị hợp tác với các bác sỹ ngoài phòng khám, cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài.

Tham gia xây dựng phát triển sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: từ 22 – 45

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành có liên quan.

Giao tiếp tốt, khả năng xử lý tình huống linh hoạt;

Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có trách nhiệm cao và chủ động trong công việc;

Nhạy bén tìm kiếm nguồn khách hàng tiềm năng;

Có kinh nghiệm về sales hoặc telesales

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương + phụ cấp + thưởng

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

Chế độ phúc lợi theo quy định.Tham gia team building định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư y tế Radtech Đông Dương

