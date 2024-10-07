Tuyển Marketing Manager thu nhập 30 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Sanaky, 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 30 - 35 Triệu

Quản lý Thương hiệu:

Chịu trách nhiệm tổng thể về quản lý thương hiệu và nhận diện công ty. Xây dựng chiến lược marketing để nâng cao nhận thức về thương hiệu của công ty trong ngành và thu hút các khách hàng tiềm năng.

2. Triển khai Chiến dịch:

Phối hợp với các phòng ban nội bộ và agencies để nghiên cứu thị trường, phân tích đối tượng và phân tích kênh truyền thông để xác định xu hướng của ngành và các điểm khó khăn của khách hàng, hướng dẫn các nỗ lực lập kế hoạch và tối ưu hóa nội dung. Hoạch định và phát triển chiến lược Marketing 1-3 năm của các nhóm ngành hàng phù hợp với chiến lược kinh doanh chung của Công ty. Tổ chức, phân công và chỉ đạo các Trưởng ban trong việc lên kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá kết quả của các chương trình Marketing (ATL và BTL) trong năm, đảm bảo đúng theo chiến lược phát triển chung đã đặt ra và đạt được mục tiêu của các nhóm ngành hàng và nhãn hiệu

3. Nội dung và Sáng tạo:

Phối hợp để lên ý tưởng và điều phối sản xuất nội dung có giá trị và đúng với hình ảnh và mục tiêu của Nhãn hàng trên website. Đồng thời, lên ý tưởng sản xuất các tư liệu quảng cáo (catalog, standee, banner, leaflet, etc.)

4. Quản lý Ngân sách:

Phân bổ và quản lý hợp lý, hiệu quả nguồn ngân sách Marketing hàng năm

5. Quản lý Nhân sự - Quy trình của phòng ban:

Xây dựng, phát triển và đào tạo đội ngũ nhân viên Marketing trong bộ phận. Xây dựng các văn bản kiểm soát cấp Công ty liên quan đến hoạt động của Bộ phận Marketing: Quy chế, chính sách, quy định. Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn hoạt động của Bộ phận: Quy trình, hướng dẫn công việc.

Với Mức Lương 30 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành: Business Administration, Marketing, Communications hoặc Digital/Trade Marketing. Đã có tổi thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương ở các công ty có quy mô trung-lớn. Ưu điểm nếu đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Điện lạnh – Gia dụng – Máy lọc nước. Đã có kinh nghiệm lead các chiến dịch marketing và team từ 4-5 người. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt hoặc khá. Kỹ năng: Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian Kỹ năng quản lý nhóm, tổ chức công việc Khả năng tổng hợp và phân tích thông tin chính xác

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh cho vị trí quản lý 30 - 35 triệu + phụ cấp. Được trang bị: ccdc, văn phòng phẩm, đồng phục. Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần và thâm niên. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Du lịch hàng năm, Sinh nhật...phúc lợi riêng cho quản lý và các phúc lợi theo quy định của Công ty. Được làm việc trong Môi trường làm việc năng động, thân thiện, nhiều cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp.

