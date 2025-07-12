Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: 144 đường Trường Chinh, TP Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ từ phòng ban kỹ thuật

Triển khai bóc tách hồ sơ phân bổ cho hệ thống sản xuất

Xây dựng kế hoạch sản xuất cho từng đơn hàng

Giám sát , theo dõi các hoạt động sản xuất

Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá trước khi xuất xưởng

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, tuổi đời 22 – 35 tuổi.

Tốt nghiệp các ngành kỹ thuật cơ khí, điện, xây dựng,.. từ trung cấp trở lên

Biết sử dụng các phần mềm kỹ thuật như: autocad, sketchup, … và tin học văn phòng.

Năng động, ham học hỏi, chủ động, tích cực trong công việc, hiệu quả làm việc cao

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm.( Nếu chưa có sẽ được đào tạo)

Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 7.000.000 – 15.000.000

- Chế độ BHXH, BHTN, BHYT và các quyền lợi chung của Công ty được đảm bảo

- Cơ hội làm việc với các đối tác lớn tại dự án cao cấp và khách hàng thượng lưu

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp gắn bó lâu năm vui vẻ nhiệt tình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin