Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường

-Nhà sản xuất tủ bếp thép không gỉ số 1 tại Việt Nam. ⁃ Gia công các giải pháp cánh kính nội thất tủ bếp, tủ áo, tủ trang trí. ⁃ Sản xuất phân phối phụ kiện nội thất tủ bếp , tủ áo. ⁃ Thiết kế sản xuất thi công nội thất cao cấp. -Quy mô nhà máy trang thiết bị hiện đại và hệ thống showroom trên toàn quốc

Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Nội Thất Mạnh Trường làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Hạn nộp: 29/09/2025

Nam Định Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm

Địa chỉ
189 Nguyễn Thị Nhung,KĐT Vạn Phúc, p Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

