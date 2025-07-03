Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thông Minh Linkcare làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 35 Triệu

Mức lương 30 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 tòa Grandeur Palace, 138B Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Kế toán trưởng

VAI TRÒ:

Xây dựng, điều hành bộ máy kế toán công ty.

Cập nhật chính sách, luật thuế. Xây dựng bộ sổ kế toán phù hợp luật thuế và luật doanh nghiệp

Kiểm soát hoạt động chuyên môn phòng kế toán, tư vấn Ban lãnh đạo về chiến lược thuế trong doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ CHÍNH:

Tổ chức xây dựng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự phòng kế toán.

Xây dựng hoàn thiện các quy trình phối hợp giữa phòng kế toán và các bộ phận

Kiểm soát toàn bộ phần hành nhập liệu chi tiết phải thu, phải trả, kiểm soát theo dõi tài sản, CCDC. Theo dõi khấu hao tài sản CCDC.

Cập nhật & cung cấp số liệu cho Ban lãnh đạo khi có yêu cầu.

Theo dõi kiểm soát chi phí theo định mức của từng khối, từng bộ phận.

Hướng dẫn phân bổ doanh thu giá vốn theo sản phẩm kịp thời.

Thực hiện hạch toán các bút toán nội sinh, các bút toán cuối kỳ trước khi lên báo cáo tài chính

Rà soát và lên báo cáo tài chính hàng tháng, Quý, năm. Đảm báo đóng chứng từ phát sinh kịp thời.

Theo dõi và cảnh báo các rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Tối ưu chi phí và lợi nhuận đảm bảo tính minh bạch trong dữ liệu kế toán.

Cần giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên đã từng mảng dịch vụ, du lịch, khách sạn, vé máy bay…

Ưu tiên ứng viên sinh năm: 1973, 1975, 1978, 1979, 1982, 1983, 1988, 1989, 1992, 1993.

Bằng cấp: Đại học các chuyên ngành Kế toán, Tài Chính, Kiểm toán,…

Có chứng chỉ KTT.

Kỹ năng máy tính: Biết xử lý dữ liệu phức tạp bằng tính năng Exel.

Quyền Lợi

Thu nhập từ 30 - 35tr/tháng (thỏa thuận);

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật;

Các chế độ, chính sách chung theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

