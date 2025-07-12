Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT
Ngày đăng tuyển: 12/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/08/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Quản lý và hạch toán doanh thu, chi phí
Kiểm soát công nợ và thanh toán:
Quản lý hàng hóa, xuất - nhập - tồn kho, định mức tồn kho
Lập các báo cáo quản trị nội bộ
Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.
Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.
Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).
Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.
Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.
Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Chế độ phúc lợi tốt: thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ,...
Tham gia các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 12 ngõ 167 phố Trương Định, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

