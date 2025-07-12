Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 169 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phụ trách tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.

Quản lý và hạch toán doanh thu, chi phí

Kiểm soát công nợ và thanh toán:

Quản lý hàng hóa, xuất - nhập - tồn kho, định mức tồn kho

Lập các báo cáo quản trị nội bộ

Tham gia xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực công việc.

Khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhà hàng/khách sạn là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ phúc lợi tốt: thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ,...

Tham gia các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN SET UP VÀ NHƯỢNG QUYỀN KBT

