Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH Hùng Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật sư Tại Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Luật sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp bảo vệ, bào chữa cho khách hàng trong các vụ án;
Tư vấn pháp lý cho Khách hàng;
Thực hiện công việc theo yêu cầu và sự phân công của Giám đốc Công ty và Ban lãnh đạo;
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, hệ chính quy;
Có ít nhất 01 năm hành nghề với tư cách Luật sư;
Có khả năng tự giải quyết vụ việc một cách độc lập;
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty về những việc mình đã làm;
Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao;
Có sức khỏe tốt, có điều kiện đi công tác;
Thành thạo tin học văn phòng;
Có tính kỷ luật và tính chủ động cao trong công việc; Tác phong chuyên nghiệp, lịch sự;
Trung thực, đoàn kết nội bộ; Tôn trọng kỷ luật, nội quy của Công ty và pháp luật hành nghề luật sư. Tuân thủ theo sự chỉ đạo công việc của Lãnh đạo Công ty;
Hoàn thành tốt các công việc được giao; Tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo vụ việc.
Giới tính Nam, biết lái xe ô tô và biết ngoại ngữ là lợi thế khi phỏng vấn;
Tại Công ty Luật TNHH Hùng Thắng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm (từ 10 triệu đến 30 triệu)
Có cơ hội va chạm thực tế, được học hỏi, chia sẻ, hướng dẫn trong công việc; Được phát huy lợi thế của mình.
Được tiếp cận với những luật sư dày dặn kinh nghiệm và các chuyên gia hàng đầu trong nước về ngành Luật.
Đồng nghiệp: ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp với máy móc và trang thiết bị tiện nghi.
Các ngày nghỉ Lễ, Tết thực hiện theo quy định của Bộ luật lao động.
Mỗi tháng có hai ngày nghỉ phép.
Được thưởng các ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (đối với lao động nữ); Ngày sinh nhật; Ngày Quốc tế lao động 1/5; Ngày Quốc khánh 02/9; Tết Dương Lịch; Tết Âm lịch; Lương tháng 13...
Thời gian thử việc: 02 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Luật TNHH Hùng Thắng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
