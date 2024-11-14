Tuyển Chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 64 - 9 Triệu

Mức lương 64 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 - 84 Thăng Long, phường 4, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 64 - 9 Triệu

Liên hệ với KOL/KOC theo hướng dẫn: hỗ trợ KOL cập nhật Thông tin Thanh toán để nhận hoa hồng, hỗ trợ KOL/KOC theo dõi kênh Zalo của chương trình,...

Liên hệ giải đáp thắc mắc về chương trình KOL/KOC Affiliate như về thanh toán, hoa hồng, tài khoản ...

Scan & Check data theo hướng dẫn: check thông tin trên các kênh MXH (Facebook, Insta, Tiktok, Youtube) của KOL với các thông tin về số follower, thời lượng đăng bài; ...

Báo cáo tình hình chất lượng của từng công đoạn cho Team Lead.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Làm việc giờ hành chính: 9h-18h (nghỉ chủ nhật cố định)

Với Mức Lương 64 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi không quá 29.

Nam (nữ) có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, ưu tiên từng làm việc với Shopee.

Yêu thích các nền tảng mạng xã hội Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok.

Có kỹ năng sử dụng các trình duyệt Internet, biết thao tác trên gdocs.

Không vướng bận việc học trong khung giờ làm việc.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.400.000đ - 9.000.000đ /tháng (LCB + KPI + Chuyên cần).

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).

Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin