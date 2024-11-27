Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: C3.2 Picity High Park, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Gặp gỡ và làm việc với đối tác kinh doanh trong và ngoài nước
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác hiện tại và tìm kiếm đối tác mới
Theo dõi, giải quyết và báo cáo các phản hồi, vấn đề của giữa công ty và đối tác một cách nhanh chóng và hiệu quả
Hợp tác với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ công việc
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Ưu tiên có kiến thức kỹ thuật
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ công việc
Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.
Ưu tiên có kiến thức kỹ thuật
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Các chế độ phúc lợi (du lịch, phép năm, lương tháng 13...) theo quy định của công ty.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Các chế độ phúc lợi (du lịch, phép năm, lương tháng 13...) theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI