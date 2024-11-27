Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: C3.2 Picity High Park, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Gặp gỡ và làm việc với đối tác kinh doanh trong và ngoài nước

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đối tác hiện tại và tìm kiếm đối tác mới

Theo dõi, giải quyết và báo cáo các phản hồi, vấn đề của giữa công ty và đối tác một cách nhanh chóng và hiệu quả

Hợp tác với các phòng ban liên quan để đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng

Thực hiện công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, quản lý thời gian hiệu quả

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) và các công cụ hỗ trợ công việc

Có khả năng giao tiếp Tiếng Anh.

Ưu tiên có kiến thức kỹ thuật

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo và phát triển nghề nghiệp

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật

Các chế độ phúc lợi (du lịch, phép năm, lương tháng 13...) theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐIỀN GIA HƯNG

