Tuyển Nhân Viên Giám Sát thu nhập Trên 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 53 phố Đức Giang, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy định, quy trình nghiệp vụ của nhân viên bán hàng.

2- Theo dõi chấm công, phân ca cho nhân viên bán hàng.

3- Kiểm tra, hướng dẫn nhân viên bán hàng thực hiện các trương trình khuyến mại của công ty (nếu có).

4- Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng và BGĐ công ty.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kinh nghiệm làm việc Có kinh nghiệm làm giám sát hệ thống camera là điểm ưu tiên.

2. Các yêu cầu khác: Biết sử dụng máy tính, Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, thẳng thắn.

3. Nam hoặc Nữ độ tuổi từ 35 đến 45 tuổi.

Tại Công ty TNHH TM Hoàng Hải Hưng Yên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo bảng lương của công ty từ 7.000.000đ đến 9.000.000đ

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, hiếu; hỉ, nghỉ mát hàng năm... Sau khi hết thời gian học việc/Thử việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện.

- Được đào tạo, hướng dẫn để nhanh chóng nắm bắt công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Hoàng Hải Hưng Yên

