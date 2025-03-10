Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới khách hàng và cộng tác viên.

Thiết kế tour theo nhu cầu của khách hàng.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm du lịch.

Lập báo cáo kinh doanh hàng tháng.

Tham mưu, đóng góp ý kiến phát triển sản phẩm tour.

Chăm sóc khách hàng theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực du lịch, sales bất động sản, bảo hiểm, khách sạn hoặc ngành tương đương.

Giới tính: Nam/Nữ

Kỹ năng:

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch/lữ hành/khách sạn tại Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Biết ngoại ngữ là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, biết sử dụng Canva, chỉnh sửa video (CapCut) là một điểm cộng.

Chăm chỉ, chịu khó, sẵn sàng đi thị trường.

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản + KPI + thưởng cuối năm.

Chính sách phúc lợi đầy đủ: Du lịch hằng năm, thưởng lễ, Tết...

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH KẾT NỐI DI SẢN MIỀN TRUNG

