Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
- Bắc Ninh: Tầng 2, Tòa nhà Hoa Mai, 262 Ngô Quyền, Phường Tân Bình, TP Hải Dương ...và 36 địa điểm khác, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
1. Thực hiện hoạt động kinh doanh, tìm kiếm và khai thác khách hàng tiềm năng
Tư vấn, giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm vay, ưu đãi của Công ty.
Tự tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vay bên ngoài. Nguồn khách hàng mới tiềm năng của cá nhân.
Tiếp nhận hoàn thành các hồ sơ vay, giải đáp và hướng dẫn thủ tục giải ngân cho khách hàng.
2. Chăm sóc khách hàng
Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng trước và sau khi giải ngân khoản vay.
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt
Kỹ năng thuyết phục
Kỹ năng đàm phán
Thành thạo địa bàn ứng tuyển
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ (8h30 - 17h30)
Từ Thứ Hai đến Sáng Thứ Bảy (chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật, Lễ Tết nghỉ)
Tại SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì
Phép năm 12 ngày trong một năm dương lịch và 11 ngày Lễ Tết theo Luật
Ký hợp đồng lao động chính thức với Shinhan finance, tham gia BHXH theo Luật, Bảo hiểm sức khỏe theo chính sách hiện hành của Công ty
Thưởng theo kết quả kinh doanh và chính sách công ty quy định vào từng thời điểm
Được đào tạo nghiệp vụ Tài Chính Ngân Hàng và lộ trình cơ hội thăng tiến tối thiểu 6 tháng
Tham quan nghỉ mát, du lịch teambuilding, tiệc cuối năm, sinh nhật, các dịp lễ 8/3, Trung Thu... phúc lợi từ Công Đoàn hấp dẫn quan tâm đến đời sống nhân viên
Lưu ý:
Ứng viên vui lòng ghi rõ địa điểm mong muốn làm việc (VD: Hà Nội_Quận...,Hải Phòng) trong phần tiêu đề CV hoặc nội dung email ứng tuyển, để bộ phận tuyển dụng sẽ sắp xếp và liên hệ nếu phù hợp.
