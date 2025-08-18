Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: Lô OTM1 - 16 , KĐT Royal Park, Phường Vỹ Dạ, TP Huế

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thương mại tổng hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý doanh số bán hàng cá nhân.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Cập nhật thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các ngành.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm quản lý bán hàng là một lợi thế.

Có phương tiện đi lại và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn theo năng lực.

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác: nghỉ phép, lễ, tết, khám sức khỏe định kỳ,...

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EMMA VIỆT NAM

