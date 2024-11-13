Tuyển Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà IPC 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong,, Quận 7
Mô Tả Công Việc Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Phụ trách quảng bá và sale sản phẩm của công ty
Khai thác thị trường mới, phát triển khách mới, tăng phạm vi tiêu thụ sản phẩm.
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng trong khu vực và hoàn thành nhiệm vụ sale.
Quản lý, liên hệ khách hàng và giữ mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Công ty và khách hàng.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, ưu tiên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tư vấn, nếu không có kinh nghiệm Công ty sẽ đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Năng động, sáng tạo, tự tin và có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và chịu được áp lực doanh số.
Làm việc nghiêm túc và tích cực, có thể chủ động phát hiện vấn đề và nêu ra vấn đề.
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tư vấn, nếu không có kinh nghiệm Công ty sẽ đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
Năng động, sáng tạo, tự tin và có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc và chịu được áp lực doanh số.
Làm việc nghiêm túc và tích cực, có thể chủ động phát hiện vấn đề và nêu ra vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập lên tới 20 triệu
Thời gian thử việc: 2 tháng
Xem xét thưởng mỗi quý theo tùy năng lực
Tham gia BHXH và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới.
Thời gian thử việc: 2 tháng
Xem xét thưởng mỗi quý theo tùy năng lực
Tham gia BHXH và hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của nhà nước
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo
Có cơ hội phát triển bản thân và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA HOTSPOT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI