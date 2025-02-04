Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: 222 Quang Trung, TT. Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn, Bình Định, Hoài Nhơn, Huyện Phù Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Trực tiếp thực hiện Thi công, bảo trì cáp quang từ đài trạm về tập điểm.
Xử lý các sự cố ngoại vi cáp đồng, cáp quang.
Xử lý di dời cáp do điện lực nhổ trụ, thu hồi trụ, thay trụ mới.
Phối hợp giám sát công tác chỉnh trang.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Viễn Thông, Điện, Điện tử.
Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Viễn Thông, Điện, Điện tử.
Nam, có sức khỏe tốt, tuổi từ 21 – 26.
Sử dụng được AutoCAD, MS office.
Am hiểu về Điện và có kiến thức về Viễn thông.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí Kỹ thuật Viễn thông.
Ưu tiên có kỹ năng thi công xây dựng, xây lắp hạ tầng ngoại vi (cáp - cống bể cáp), đài trạm.
Có kinh nghiệm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Có tư duy "Khách hàng là trọng tâm".

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc: Chuyên nghiệp, năng động, hỗ trợ khu vực làm việc gần nhà.
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến
Khen thưởng: Lương tháng 13 và thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ mát, teambuilding cùng nhiều trải nghiệm với các CLB sở thích, chuyên môn, thể dục thể thao ...
Chế độ bảo hiểm: BHYT, BHXH, BHTN, BH tai nạn 24/24, khám sức khỏe định kỳ và an toàn lao động
Đặc biệt chính sách bảo hiểm PNC Care dành riêng cho CBNV Phương Nam.
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định tài chính của công ty
Thuộc biên chế công ty TNHH MTV DV Viễn thông Phương Nam (Đối tác độc quyền của FPT Telecom)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

