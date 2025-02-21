Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: Thôn Đại Khoan, Xã Cát Lâm, Phù Cát, Huyện Phù Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các quy trình an toàn sinh học và an toàn dịch bệnh trong khu vực chăn nuôi;

Hướng dẫn, giám sát công nhân áp dụng quy trình chăm sóc nuôi dưỡng;

Kiểm tra sức khỏe đàn heo hằng ngày, tổ chức tiêm phòng, sát trùng theo lịch trình, theo dõi chăm sóc đặc biệt các cá thể bệnh;

Đề xuất cám thuốc- vaccine- VTTY- VTBT sử dụng hằng ngày trong chuồng;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kỹ thuật Chăn nuôi, Thú y, Bác sĩ thú y, Kỹ thuật Nông nghiệp….

2. Kinh nghiệm:

3. Độ tuổi: Từ 23 – 35 tuổi; Sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu công việc.

4. Thái độ làm việc:

- Tích cực, trách nhiệm, tôn trọng và tuân thủ hệ thống quản trị của THACO và THACO AGRI;

- Ý thức thay đổi và quản trị sự thay đổi

5. Năng lực, Kỹ năng:

- Có năng lực quản lý công việc hiệu quả

- Có năng lực làm việc đội nhóm.

- Có kiến thức về Kỹ thuật chăn nuôi, An toàn sinh học dịch bệnh.

- Kỹ năng sử dụng Tin học theo yêu cầu công việc

- Trong quá trình làm việc sẽ ở lại trang trại, về phép theo quy định của công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Nghỉ phép.

- Đào tạo.

- Công ty hỗ trợ nhà lưu trú, tiền cơm.

- Tiền thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG HẢI (THACO AGRI)

