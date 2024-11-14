Tuyển Bảo trì, sửa chữa khác CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 85 Triệu

Mức lương Từ 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 03, P303, số 239 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bảo trì, sửa chữa khác Với Mức Lương Từ 85 Triệu

- Phối hợp với nhân viên kinh doanh khảo sát địa điểm lắp đặt.

- Giải đáp, tư vấn cho khách hàng về các vấn đề kỹ thuật.

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh lập bản vẽ phù hợp với từng khách hàng.

- Tổ chức và thực hiện công việc lắp đặt thang và chỉ đạo đội ngũ hỗ trợ trong quá trình lắp đặt.

- Giải quyết các vấn đề bảo hành, bảo trì sau bán hàng.

- Các công việc cụ thể khác khi có yêu cầu.

- Nam, có sức khỏe tốt, cao trên 1m65.

- Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên chuyên ngành điện, cơ điện tử, điện tự động hóa,...

- Biết vẽ Autocad.

- Trung thực, thẳng thắn, có khả năng giao tiếp tốt.

- Có tinh thần học hỏi, đam mê, tự chủ và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CIBES LIFT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thương lượng theo năng lực ứng viên từ 8.500.000 đ

- Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định nhà nước

- Được nghỉ theo các quy định của Luật lao động

- Môi trường làm việc năng động, chia sẻ, sáng tạo, đổi mới, chuyên nghiệp

- Được đào tạo về kỹ thuật lắp đặt thang máy, nâng cao nghiệp vụ.

